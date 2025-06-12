РЖД решили проверить вместимость путей для регистрации новых вагонов

РЖД решили проверить емкость путей предприятий для приписки на них новых вагонов. Цель — сократить нагрузку на инфраструктуру. Бизнес опасается дефицита мест для стоянки вагонов и рост цен за аренду такой «парковки»

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

РЖД дополнительно разъяснили порядок определения емкости путей необщего пользования (к ним относятся, например, железные дороги промышленных предприятий) для приписки на них новых вагонов. Это следует из соответствующей телеграммы заместителей гендиректора холдинга Михаила Глазкова и Дмитрия Мурева филиалам департаментов, которые они возглавляют, — дирекции Управления движением и Центра фирменного транспортного обслуживания соответственно (РБК ознакомился с документом, его подлинность подтвердили в РЖД).

Приписка вагонов осуществляется их собственниками для обеспечения рационального использования железнодорожной инфраструктуры. Она определяет возможность возвращения вагона, не задействованного в перевозочном процессе, и его размещение, в том числе длительное, в строго отведенном для этого месте, чтобы он не оказывал влияния на движение.

С октября прошлого года РЖД ведет работу по сокращению парка на инфраструктуре из-за его профицита. Сейчас 194 тыс. вагонов, не участвующих в перевозочном процессе, выведены в «длительный отстой». За 5 месяцев 2025 года на сеть поступило 28,4 тыс. новых вагонов, в том числе 13,6 тыс. полувагонов, 7,4 тыс. цистерн, 1,2 тыс. крытых вагонов, почти 6 тыс. единиц прочих. При этом списано 12,9 тыс. «Таким образом, общий парк с начала года вырос на 15,6 тыс. вагонов, до рекордных 1,399 млн единиц», — констатировал представитель РЖД. Еще мае Глазков называл такое количество вагонов на путях превышающим «психологическую отметку»

Согласно разъяснениям РЖД, для приписки вагонов из общей длины путей исключены все задействованные в различных технологических и коммерческих операциях, погрузке, выгрузке, промывке, ремонте — таким образом, использоваться могут только резервные или тупиковые маршруты. В противном случае, выпуск подвижного состава на «рабочие» пути может привести к нарушению перевозочного процесса.

Как на изменения отреагировал бизнес

Участники железнодорожного рынка, в свою очередь, расценивают разъяснения из телеграммы как фактор, сдерживающий возможность допуска на сеть нового подвижного состава. «Емкость сократилась в два раза точно, поэтому путей, которые могут быть потенциально использованы для приписки подвижного состава осталось критически мало», — отмечает Денис Семенкин, зампредседателя Ассоциации операторов железнодорожного подвижного состава.

Источник РБК в крупной операторской компании характеризует ситуацию с припиской вагонов как «крайне сложную». «Приписку к путям общего пользования в РЖД запретили, а получить приписку на путях необщего пользования непросто, — рассказывает он. — РЖД проверяют вместимость этих путей на предмет фактического количества приписанных вагонов, и в то же время вместе с припиской требуют оформить договор на отстой вагонов. Объясняют это тем, что невостребованный парк будет эвакуирован к местам приписки».

По мнению другого собеседника РБК на рынке, РЖД проводит «ревизию» путей необщего пользования «для понимания существующих емкостей относительно уже фактически приписанных вагонов». Александр Поликарпов, управляющий партнер аналитического отраслевого агентства Rollingstock Agency (RSA), говорит, что текущая работа холдинга — это развитие событий осени 2024 года, когда РЖД ограничили возможность приписки новых вагонов на станции вагоностроительных заводов (в частности, с этой проблемой в октябре вагоностроители обращались к первому вице-премьеру Денису Мантурову, приводя в пример ситуацию на одном из предприятий в Чувашии, ранее писал РБК). Тогда, как сообщали РЖД, благодаря совместной работе с вагоностроителями постепенный выпуск новых вагонов на сеть все же был обеспечен. «В то же время действующая система приписки грузовых вагонов уже не соответствует сложившейся практике работы, поэтому в конце 2024 года предлагалось вернутся к вопросу ее изменения позже в более размеренном режиме», — пояснил Поликарпов.

Из сложившейся ситуации владельцы путей необщего пользования пытаются извлечь выгоду, указывает источник РБК среди операторов. «Понимая, что емкость таких путей ограничена, они начинают требовать абонентскую плату за якобы содержание путей — вдруг вагон через условные десять лет приедет в отстой», — сетует он. По прогнозам Семенкина, в краткосрочной перспективе стоимость приписки может достигнуть 300-400 тыс. руб. за вагон, хотя еще недавно могла обойтись собственнику подвижного состава всего в 5 тыс. руб. Спрос на эту услугу может исходить от покупателей цистерн, темпы списания которых по сроку службы в ближайшие годы будут выше, чем в остальных сегментах (в 2025-2030 годах выбытие подвижного состава не превысит 35,5 тыс. единиц в год, в основном оно придется на полувагоны, однако в этом году доля цистерн составит 45,5%, согласно данным Института проблем естественных монополий).

Поликарпов находит работу по оценке вместимости путей необщего пользования одним из шагов выстраивания «новой системы», ключевая задача которой — определение потенциальной емкости путей приписки. За этим может последовать сверка приписанных вагонов к определенной емкости и административный запрет регистрации на заполненные станции.

По оценке эксперта, достижение математического равенства между расчетной емкостью путей приписки и парком вагонов «не совсем корректно». «Следует учитывать, что подавляющее большинство вагонов задействовано в перевозочном процессе и не нуждается в отстое. Вагоны, которые требуют «принудительной парковки», могут находиться за тысячи километров от своей станции, и их нецелесообразно гнать в порожнем состоянии через полстраны», — отмечает Поликарпов. В итоге вагоны будут отставлять в местах фактического нахождения на станциях, где они не должны мешать перевозочному процессу.

«Другими словами, станция приписки не тождественна станции отстоя в случае невостребованности парка. Исходя из вышесказанного, считаю, что парк вагонов на сети может в 4-5 раз превышать емкость путей приписки. При этом все равно остается актуальной задача по созданию новых «парковочных» мощностей в местах массовой погрузки грузов или на пути следования грузопотоков», — заключает он.

Что будет с производством вагонов

Поликарпов указывает на то, что уже сейчас наблюдается существенное снижение производства вагонов — по итогам 2025 года оно составит «в лучшем случае» 55 тыс. вагонов против 74,9 тыс. (по оценке Росстата) годом ранее. Перспективы следующего года, по словам собеседника РБК, еще более пессимистичные.

Среди причин сокращения выпуска — снижение грузовой базы и «неопределенность в ее динамике» (за пять месяцев 2025 года погрузка на сети РЖД сократилась на 7,3%, в основном из-за снижения объема предъявления стройматериалов, нефтяных и металлургических грузов по разным причинам), высокая ставка ЦБ, низкие объемы списания вагонов, административные действия по расчистке инфраструктуры от лишних вагонов. «На этом фоне изменение системы приписки может не оказать существенного влияния на выпуск вагонов, однако многое будет зависеть от результатов аудита емкостей путей приписки и жесткости административных действий при выявлении формального дефицита вместимости», — резюмирует Поликарпов.

В Союзе «Объединение вагоностроителей» (в него входят крупнейшие игроки рынка — Объединенная вагонная компания, «РМ Рейл» и другие) еще в начале года указывали на предпосылки остановки предприятий, в числе которых — работа РЖД по сокращению профицитного парка, ограничения пропускной способности инфраструктуры, низкие объемы списания грузовых вагонов до 2031 года, высокая ключевая ставка ЦБ для кредитования и лизинга при приобретении вагонов.

По данным RSA, производство грузовых вагонов в первом квартале 2025 года выросло лишь на 0,1%, до 16,6 тыс. единиц. Основная доля выпуска пришлась на полувагоны — за три месяца было построено 7,7 тыс. единиц (+33,1%), производство цистерн составило 3,8 тыс. (в 1,5 раза). Сегмент хопперов и платформ «просел» до 1,8 тыс. (в 2,4 раза) и 2,3 тыс. (-3%) соответственно. Существенное сокращение производства отмечено в марте — минус 10,7% к аналогичному периоду 2024-го, до 5,8 тыс.

В мае ОВК — лидер российского рынка по производству полувагонов (из 29 тыс. таких вагонов, выпущенных в 2024 году, около 20 тыс. изготовила ОВК) — сообщила о реорганизации работы Тихвинского вагоностроительного завода — с июля по ноябрь этого года работников переведут на неполный рабочий график, чтобы подготовить производственную площадку к выпуску новых видов вагонов — фитинговых платформ, думпкаров (вагонов-самосвалов для транспортировки и автоматизированной выгрузки насыпных грузов. — РБК) и крытых вагонов.