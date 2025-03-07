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Чистая прибыль РЖД сократилась по итогам 2024 года почти в 9 раз

Чистая прибыл РЖД в 2024 году снизилась до ₽13,9 млрд против ₽118,3 млрд годом ранее. Пассажирооборот при этом зафиксирован на максимальном с 2008 года уровне — перевезено 1,3 млрд человек
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Фото: Светлана Возмилова / Global Look Press
Фото: Светлана Возмилова / Global Look Press

Чистая прибыль ОАО «РЖД» в 2024 году по РСБУ снизилась до 13,9 млрд руб. против 118,3 млрд руб. годом ранее, следует из опубликованной отчетности холдинга.

Показатель EBIDTA составил 846,7 млрд руб. (+14,9% к предыдущему году), валовая прибыль — 560,7 млрд (+0,8%), суммарные доходы компании — с учетом показателей деятельности более 50 ее филиалов и представительств — выросли на 8,6%, до 2,8 трлн руб. Активы РЖД (учитывается, в том числе, инфраструктура перевозчика — пути, вокзальные комплексы, сооружения и т.д.) за прошлый год увеличились на 15,6% и достигли 10,4 трлн руб.

Объем долгосрочных обязательств на конец года достиг 2,1 трлн руб. против 1,5 трлн руб. в 2023-ем, краткосрочных — 2,7 трлн руб. (1,9 трлн руб. на конец прошлого года).

Как указано в отчете, компания продолжила процессы обновления локомотивного парка, повышение пропускной и провозной способности, безопасности железнодорожной инфраструктуры, в том числе приоритетных проектов, входящих госпрограммы развития транспортной сети. Инвестпрограмма реализована также в «рекордном объеме» почти 1,5 трлн руб. — это самый высокий показатель по объему инвестиций в обновление и развитие основных фондов с момента создания компании, указывает холдинг.

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Бизнес
Фото:Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Операционные результаты РЖД особенно заметно выросли в части перевозок контейнеров, по итогам года они достигли исторического максимума — 7,9 млн TEU (аналог 20-футового контейнера. — РБК), что на 5,9% больше, чем годом ранее. Грузооборот на сети оценивается в 3,1 трлн тонно-километров, по тарифному грузообороту в пределах Восточного полигона также обеспечен рекорд. Пассажирооборот зафиксирован на максимальном с 2008 года уровне — перевезено 1,3 млрд человек.

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