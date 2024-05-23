Адвокат сообщил о завершении перехода «Макфы» под контроль государства

«Макфу» и еще несколько предприятий, связанных с бывшим челябинским губернатором Юревичем, передали Росимуществу из-за «коррупционного происхождения». От подачи иска прокуратурой до передачи государству прошло менее двух месяцев

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Центральный районный суд Челябинска отказал бывшим владельцам АО «Макфа» и связанных с ней предприятий в отмене обеспечительных мер в виде ареста имущества, что означает завершение перехода этих активов под контроль государства, заявил «Интерфаксу» адвокат Вячеслав Плахотнюк. Юрист добавил, что ВТБ-регистратор перевел акции на лицевые счета Росимущества.

Другой адвокат, Павел Хлюстов, в разговоре с РБК заявил, что решение суда представляет собой «грубое нарушение процессуального законодательства». Так как решение о переходе компаний под контроль государства было исполнено, «оснований для сохранения мер больше не существует».

«Обязанность суда снять меры после фактического исполнения решения прямо следует из норм ГПК и неукоснительно соблюдается судами. С учетом того, что на отказе в снятии мер настаивала Генеральная прокуратура и суд ее поддержал, мы видим какую-то игру, не имеющую ничего общего с правосудием», — сказал Хлюстов и добавил, что сохранение ареста имущества может говорить о «новых претензиях» к ответчикам.

Помимо «Макфы» под контроль государства перешли АО «СМАК», АО «Первый хлебокомбинат», Свердловский хлебомакаронный комбинат СМАК, Мишкинский комбинат и другие юрлица, в том числе зарегистрированные на Кипре. Всего — 34 компании.

Генпрокуратура подала иск об изъятии в пользу государства акций этих компаний 28 марта. Кроме юрлиц, ответчиками по иску были 12 физлиц — экс-губернатор Челябинской области и экс-депутат Госдумы Михаил Юревич, бывший депутат Думы Вадим Белоусов, а также их родственники и партнеры. По версии Генпрокуратуры, Юревич и Белоусов занимались бизнесом, работая в органах госвласти, и потому перешедшие теперь под госконтроль компании имели коррупционное происхождение. Иск рассматривали в закрытом режиме.

8 мая Центральный районный суд Челябинска удовлетворил требования прокуратуры, ответчики обжаловали его. Спустя неделю в ЕГРЮЛ появились данные о том, что связанные с «Макфой» компании перешли под контроль Росимущества, в том числе и управляющая «Макфой» «М-Групп».

«Макфа» пыталась добиться переноса рассмотрения иска в арбитражный суд, но ей было отказано. Кроме того, владельцы компании предлагали выкупить ее акции и дать государству войти в ее управление. Адвокат Игорь Трунов говорил, что переход предприятия под управление государства может привести к остановке производства из-за санкций и проблем с обслуживанием иностранного оборудования, что грозит дефицитом хлебобулочных изделий в регионах, где расположены предприятия.