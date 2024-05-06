«Макфе» отказали в передаче дела арбитражному суду

Дело о национализации «Макфы» останется в районном суде Челябинске, он отказался передавать его арбитражным судьям. Процесс в таком случае пришлось бы проводить в открытом режиме

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Суд отказал передать дело об обращении «Макфы» и связанных с нею компаний в доход государства на рассмотрение арбитражного суда, сообщила «Интерфаксу» адвокат Людмила Айвар.

«Отказано», — сказала юрист.

Арбитражный суд отличается от суда общей юрисдикции особой компетенцией: он занимается спорами в экономической и бизнес-сферах. Кроме того, суды общей юрисдикции рассматривают дело по правилам Гражданского процессуального кодекса, арбитражные — Арбитражного процессуального кодекса. Процесс в арбитражном суде подчинен принципу гласности: на заседании вправе присутствовать журналисты и другие желающие.

Такое решение принял Центральный районный суд Челябинска в ответ на ходатайство шести ответчиков по делу, всего ответчиками выступают 12 физлиц. Айвар представляет интересы семьи экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича. Генпрокуратура выступила против передачи дела, процесс ведется в закрытом режиме.

Генпрокуратура подозревает, что «Макфа» имеет коррупционное происхождение, поскольку ее бенефициары Юревич и экс-депутат Вадим Белоусов совмещали предпринимательство и работу в органах государственной власти. Кроме того, оба владели группой коммерческих компаний, сведения о которых не декларировали, а «высокое положение во власти использовали для достижения собственных бизнес-интересов», сказано в иске.

Судебные приставы постановили арестовать 100 трлн руб. у родственников бенефициаров. Это больше, чем вся находящаяся в обращении рублевая денежная масса: по данным ЦБ, на 1 марта она равнялась 99,4 трлн руб. Как объяснил адвокат «Макфы» Павел Хлюстов, сумма стала продуктом «творчества судебного пристава», поскольку Генпрокуратура оценила изымаемое имущество в 46 млрд руб.

Адвокат также выразил уверенность, что требования прокуратуры «не основаны на российском законодательстве и по большому счету являются неким «правовым фэнтези», поскольку ведомство основывает свои требования на ст. 235 ГК (основания прекращения права собственности), в которой предусмотрено изъятие доходов, если не доказано их получение законным путем. Он утверждает, что Генпрокуратура не приводит данные «о том, что какие-то доходы были получены незаконным путем». Адвокат отметил, что прогнозировать исход дела трудно, «потому что с ГП очень трудно спорить»