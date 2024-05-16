Связанные с «Макфой» компании перешли в госсобственность
«Управляющая компания «АГРОМАКФА», которая проходит ответчиком по делу «Макфы», 15 мая перешла в собственность государства, следует из данных ЕГРЮЛ. Права учредителя осуществляет Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество).
Аналогичные данные приводятся в отношении компаний «Арктика-Сервис», «Информационная компания «Медиа-Центр», Мишкинский комбинат хлебопродуктов, «Новая планета», «Отельстрой», «Темп Автотех» и «Темп Интерсервис». Все эти компании также проходят ответчиками по делу о «Макфе».
14 мая адвокат Павел Хлюстов сообщил РБК, что группа «Макфа» обжаловала решение Центрального районного суда Челябинска о немедленном исполнении национализации. Решение об обращении в доход государства имущества «Макфы» по иску Генпрокуратуры челябинский суд вынес 8 мая. Исполнительные листы взыскателю были выданы 13 мая.
По мнению защиты, оснований для такой спешки у суда не было. Хлюстов утверждал, что закон допускает немедленное исполнение решения в исключительных случаях, когда истцу в случае промедления неминуемо будет причинен ущерб.
Суд Челябинска арестовал акции «Макфы» по иску Генпрокуратуры в марте. Ответчиками выступили бенефициары «Макфы» — экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич, экс-депутат Госдумы Вадим Белоусов, а также их родственники (Валерий, Александр и Наталья Юревич, Ирина Белоусова) и партнер, а также 34 российские и иностранные компании.
Среди этих компаний АО «Макфа», Мишкинский комбинат хлебопродуктов, Первый хлебокомбинат, Свердловский хлебомакаронный комбинат СМАК (один из крупнейших в России), ООО «Проспект» (один из крупнейших собственников коммерческой недвижимости в Челябинске, ему принадлежат торговые центры и склады), ООО «Отельстрой» (отель Radisson Blu в Челябинске), ООО «Родник» (одноименный торгово-развлекательный комплекс), а также другие юрлица, в том числе зарегистрированные на Кипре.
Генпрокуратура требовала национализировать их из-за «коррупционного происхождения бизнеса». По ее мнению, Юревич и Белоусов совмещали бизнес и работу в органах госвласти и «в течение многих лет нарушали установленные антикоррупционным законодательством запреты и ограничения», писал «Коммерсантъ».
В апреле в госсобственность уже перешли активы ГК «Ариант». Через пять дней после решения суда, которое удовлетворило требования Генпрокуратуры, в собственность государства перешел крупнейший производитель вина «Кубань-Вино».
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