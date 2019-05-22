Саудовская Аравия договорилась покупать СПГ у компании из США

Один из крупнейших экспортеров нефти — Саудовская Аравия — договорилась о покупке СПГ в США. В Эр-Рияде пришли к выводу, что с экономической точки зрения такое решение наиболее целесообразно

Фото: Qilai Shen / Bloomberg

Государственная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco договорилась о поставках из США сжиженного природного газа (СПГ). Соглашение заключено с Sempra Energy из калифорнийского Сан-Диего, сообщает The Wall Street Journal. Подробности сделки не разглашаются. По одной из версий, саудовская компания может получить долю в проекте развития терминала Port Arthur в штате Техас.

По данным издания, Saudi Aramco ранее вела переговоры о покупке сжиженного газа с несколькими американскими производителями СПГ, а также с российской компанией. Глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон в марте говорил, что саудовская компания может войти в проект «Арктик СПГ-2».

Запасы природного газа в Саудовской Аравии являются одними из крупнейших в мире, однако добыча сопряжена с определенными сложностями, а потому выгоднее покупать газ за рубежом, указал WSJ Тьерри Брос из Оксфордского института исследований проблем энергетики. По его словам, Саудовская Аравия в этом плане не может конкурировать с США, Россией и Катаром.

Помимо этого, газ нужен Эр-Рияду для диверсификации своей экономики. Ставка при выработке энергии на СПГ позволит высвободить дополнительные объемы нефти для экспорта и тем самым получить больший доход.