Китайцы стали крупнейшими иностранными инвесторами завода НОВАТЭКа

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаPink
...
USD Бирж. 64,69 +0,36 EUR Бирж. 71,99 +0,23 Brent 74,95 +0,70% USD Нал. 65,28 63,60 EUR Нал. 72,78 71,21 USD ЦБ 64,68 +0,70 EUR ЦБ 72,11 +0,40 EUR/USD 1,1130 -0,0026 BTC/USD Бирж. 5 540,60 +64,40 IMOEX 2 560,94 -0,70% RTSI 1 245,98 -1,42% DJIA 26 527,08 -0,26% Nasdaq 8 134,40 +0,40%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
Полиметалл ₽790 (+16,14%) прогноз БКС к 31.12.19 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
Полиметалл ₽790 (+16,14%) прогноз БКС к 31.12.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 26 апреля
USD ЦБ: 64,68 (+0,7) Quote, 12:10
Курс евро на 26 апреля
EUR ЦБ: 72,11 (+0,4) Quote, 12:10
Греческий Boeing без разрешения прилетел в Кишинев и был задержан Общество, 21:12 Кокорин назвал удар Пака стулом машинальным Общество, 20:55 Китайцы стали крупнейшими иностранными инвесторами завода НОВАТЭКа Бизнес, 20:55 Макаревич объяснил ненависть политиков к Зеленскому Общество, 20:54 Как уральские розы стали соперничать с голландскими РБК и ВТБ, 20:50 Минкультуры опровергло связь переноса фильма о священнике с Пасхой Общество, 20:48 Moscow Times назвала фальшивым удостоверение у убитого при стрельбе Общество, 20:44 Чемпионат России по футболу. «Арсенал» — «Спартак». Онлайн Спорт, 20:30 Власти Шри-Ланки назвали завышенным на 100 человек число жертв теракта Общество, 20:11 В Минпромторге вспомнили Жванецкого после идеи о запрете на ввоз хамона Общество, 20:06 Какой модный тренд весны создан для вас. Тест РБК и KUPIVIP.RU, 19:59 СМИ узнали детали контракта Эдена Азара с «Реалом» Спорт, 19:57 В Екатеринбурге эвакуировали Ельцин-центр из-за сообщения о минировании Общество, 19:52 ЦИК ответила на обвинения Зеленского в затягивании признания его победы Политика, 19:52
Бизнес ,  
0 
Китайцы стали крупнейшими иностранными инвесторами завода НОВАТЭКа
Китайские инвесторы, контролирующие около 30% «Ямал СПГ», стали крупнейшими иностранными совладельцами и второго завода НОВАТЭКа по сжижению природного газа — «Арктик СПГ-2». Корпорации CNPC и CNOOC покупают 20% в проекте.

Почему Китай получил крупнейший пакет?

НОВАТЭК подписал два обязывающих соглашения о вхождении в проект строительства завода по сжижению природного газа (СПГ) «Арктик СПГ-2» с китайскими CNODC («дочка» CNPC) и CNOOC, каждая получит по 10%, сообщила российская компания. Соглашения были подписаны в рамках международного форума «Один пояс, один путь», который в четверг, 25 апреля, начался в Пекине.

Цену сделок НОВАТЭК не раскрыл. Представитель компании сказал РБК, что акции проданы на тех же условиях, что и французской Total в марте 2019 года. Total купила 10% «Арктик СПГ-2», исходя из оценки проекта в $25,5 млрд, говорил ранее совладелец и предправления НОВАТЭКа Леонид Михельсон. Предполагается, что часть этой суммы инвесторы заплатят НОВАТЭКу напрямую, часть — вложат в строительство СПГ-завода.

Бизнес
Total получила долю во втором проекте НОВАТЭКа благодаря Сбербанку

Проект «Арктик СПГ-2» предполагает строительство трех линий мощностью 19,6 млн т в год, завод будет строиться на базе Утреннего месторождения, запасы которого составляют 2 трлн куб. м газа. CNPC — давний партнер НОВАТЭКа и уже владеет 20% в первом его заводе «Ямал СПГ» мощностью 16,5 млн т в год. НОВАТЭК запустил его на год раньше срока в декабре 2018 года. Еще 9,9% «Ямал СПГ» получил китайский Фонд Шелкового пути, то есть доля китайских инвесторов в проекте составила почти 30%. Еще 20% — у Total, а НОВАТЭК сохранил за собой 50,1%.

Во втором проекте «Арктик СПГ-2» НОВАТЭК намерен оставить у себя 60%, говорил ранее Михельсон. Если же компания решит снизить долю до 50,1%, то около 5% может приобрести Total (вместе с 10% «Арктик СПГ-2» она получила опцион еще на 5%). Тогда новым инвесторам будет предложено до 15% проекта. Но в любом случае у китайских акционеров будет самый большой пакет среди иностранцев. «Подписание соглашения является важным шагом в реализации нашего проекта «Арктик СПГ-2» и продолжением успешного сотрудничества с CNPC», — отметил в четверг Михельсон.

CNPC — крупнейшая нефтегазовая компания Китая, а CNOOC — крупнейшая по объему добычи нефти и газа на шельфе и третья по размеру после CNPC и Sinopec. Ведущие китайские корпорации редко покупают доли в одной и той же компании, но «Арктик СПГ-2» — масштабный проект стратегического уровня, и решение об инвестициях в этом случае принимает лично председатель КНР Си Цзиньпин, сказал РБК руководитель азиатской программы Московского центра Карнеги Александр Габуев.

Тенденция привлечения китайских инвесторов имеет несколько причин, указывает Габуев. Во-первых, китайский рынок по-прежнему растет, а значит, у национальных компаний сохраняется интерес к вхождению в зарубежные проекты. Во-вторых, у Китая огромное желание диверсифицировать поставщиков энергоресурсов, в частности снизить долю поставок с Ближнего Востока. Кроме того, Михельсон, запустив «Ямал СПГ», доказал, что с ним можно иметь дело, в Китае его уважают. Не стоит забывать и про партнера Михельсона — друга президента Владимира Путина Геннадия Тимченко (владеет 23,49% НОВАТЭКа), который в 2014 году возглавил Российско-китайский деловой совет, добавляет Габуев. Он полагает, что для японских и корейских компаний, интересовавшихся участием в «Арктик СПГ-2», угроза расширения санкций США в отношении России оказалась более чувствительным вопросом.

Во сколько обошлась доля Total

НОВАТЭК раскрыл условия покупки 10% в «Арктик СПГ» для французской Total в отчете по МСФО за первый квартал 2019 года, опубликованном в четверг, 25 апреля. По условиям соглашения Total обязалась заплатить за эту долю $1,3 млрд, из которых при закрытии сделки было выплачено $600 млн, а еще $700 млн — в течение следующих 12 месяцев, говорится в отчете НОВАТЭКа. Total также пообещала выплатить НОВАТЭКу «условное возмещение», сумма которого зависит от нефтяных котировок, — оно может достигать $800 млн. Кроме этого предусмотрены и инвестиции в имущество проекта в размере от $342 млн до $842 млн, размер которых будет зависеть от капитальных вложений (инвестпрограмма «Арктик СПГ-2» пока не утверждена). При этом условия сделки предусматривают, что ключевые стратегические, операционные и финансовые решения подлежат единогласному одобрению участниками компании, говорится в отчете НОВАТЭКа. Одновременно НОВАТЭК переоценил «прибыль от выбытия доли участия» до справедливой стоимости, она выросла почти в два раза — с 161,8 млрд до 308,6 млрд руб. ($4,77 млрд по курсу ЦБ на 31 марта).

Больше заводов, меньше затрат

НОВАТЭК планирует удешевить строительство СПГ-проектов: если «Ямал СПГ» обошелся в $27 млрд, «Арктик СПГ-2» будет стоить $20–21 млрд. НОВАТЭК намерен использовать российское оборудование, а также строить завод на открытых гравитационных платформах — верфь для их строительства будет располагаться в Мурманске. НОВАТЭК планирует снизить и транспортные затраты: для этого компания планирует создать перевалочные хабы в Мурманске и на Камчатке. НОВАТЭК уже заключил два соглашения о поставках сжиженного природного газа с еще непостроенного завода — с Vitol и Repsol. Срок контрактов — 15 лет, объем — по 1 млн т СПГ для каждого трейдера.

Проект активно поддерживает государство: оно финансирует строительство инфраструктуры, а также готово поддержать «Арктик СПГ-2» дешевым финансированием в случае ужесточения санкций США. «В любом случае мы этот проект, «Арктик СПГ-2», будем реализовывать, поскольку есть у нас ресурсы. Даже и при поддержке бюджета, мы, кстати, готовы рассматривать возможности государственных средств, поскольку наш Фонд национального благосостояния (ФНБ) в этом году превысит отметку 7% ВВП, и мы можем, будем задействовать этот ресурс для вложения средств в этот проект», — говорил в феврале первый вице-премьер Антон Силуанов.

НОВАТЭК привлекает иностранных партнеров, чтобы получить финансирование и рынки сбыта, говорит аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук. Если первый завод «Ямал СПГ» компания строила в основном на заемные средства и вела долгие переговоры о привлечении кредитов, то «Арктик СПГ-2» акционеры на 70% построят за счет собственных средств, напоминает он. Свою долю финансирования НОВАТЭК сможет обеспечить за счет денежных средств от продажи акций в проектной компании. Денежные потоки от первых двух заводов позволят НОВАТЭКу построить третий проект вообще без привлечения партнеров или с минимальным участием и продать доли по максимальной возможной цене, полагает аналитик.

Стратегия НОВАТЭКа предполагает к 2030 году производство не менее 57 млн т СПГ ежегодно с возможностью увеличения до 70 млн т.

Автор: Алина Фадеева
Теги: НОВАТЭК, Леонид Михельсон
Материалы по теме
НОВАТЭК раскрыл сумму сделки по продаже Total 10% в «Арктик СПГ-2»
Бизнес
НОВАТЭК договорился о продаже 20% «Арктик СПГ 2» китайским компаниям
Бизнес
Total купит по 10% в СПГ-терминалах НОВАТЭКа на Камчатке и в Мурманске
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter