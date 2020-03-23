Россельхознадзор приостановил экспорт из России гречки и остальных круп

Запрет введен на 10 дней — до особых указаний рабочей группы по противодействию распространения на территории России коронавирусной инфекции COVID-19. В основном за рубеж Россия поставляет рис, отмечают эксперты

Фото: Константин Михальчевский / «РИА Новости»

С 20 марта из России временно запрещено экспортировать все виды круп, следует из письма за подписью заместителя руководителя Россельхознадзора Юлии Швабаускене территориальным органам ведомства (есть у РБК).

Запрет введен на десять дней — до особых указаний рабочей группы Госсовета по противодействию распространению на территории России коронавирусной инфекции COVID-19. Первым на это обратило внимание издание «Коммерсантъ».

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минпромторгу и Федеральной таможенной службе России (ФТС) к 25 марта представить в правительство предложения об ограничении экспорта различных товаров с учетом информации об объемах их производства на территории страны и имеющихся запасов. Соответствующее поручение опубликовано на сайте правительства.

Документ также предписывает ФТС, Федеральной налоговой службе и Росздравнадзору обеспечить ежедневный мониторинг объемов экспорта, импорта и внутреннего спроса на продукты питания, товары первой необходимости и лекарственные средства.