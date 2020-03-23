Россельхознадзор приостановил экспорт из России гречки и остальных круп

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 24 марта
USD ЦБ: 80,88 (+2,84) Quote, 13:39
Курс евро на 24 марта
EUR ЦБ: 86,71 (+2,55) Quote, 13:39
Что случилось за день. Главные новости РБК Общество, 19:04 Власти Украины ввели режим ЧС еще в трех областях страны Общество, 19:04 Российские фондовые индексы закрылись снижением на 3-4% Quote, 19:01 Еда, миксология и эмоции: как технологии раскрывают грани вкуса Партнерский материал, 18:55 В Крыму следователи завели дело против главы «Меджлиса» Общество, 18:53 «У меня обнаружили коронавирус»: как лечат COVID-19 в Минске Стиль, 18:51 Первый тест Меркель на коронавирус оказался отрицательным Политика, 18:47 Марина Колесниченко — «Премия РБК»: «Санкции стимулируют наши компании» Pro, 18:45  Власти Москвы создали оперштаб для мониторинга работы предприятий Бизнес, 18:44 Минздрав обязал врачей пройти онлайн-курс помощи при коронавирусе Общество, 18:37 Кудрин счел новый экономический кризис нестандартным и непредсказуемым Экономика, 18:26 В Испании количество жертв коронавируса выросло за сутки на 462 человека Общество, 18:18 «Спасаем все, что можно» — как российский бизнес справляется с пандемией Pro, 18:11 ОКР назвал позицию по поводу переноса Олимпиады в Токио Спорт, 18:11
Бизнес ,  
0 

Россельхознадзор приостановил экспорт из России гречки и остальных круп

Запрет введен на 10 дней — до особых указаний рабочей группы по противодействию распространения на территории России коронавирусной инфекции COVID-19. В основном за рубеж Россия поставляет рис, отмечают эксперты
Фото: Константин Михальчевский / «РИА Новости»

С 20 марта из России временно запрещено экспортировать все виды круп, следует из письма за подписью заместителя руководителя Россельхознадзора Юлии Швабаускене территориальным органам ведомства (есть у РБК).

Запрет введен на десять дней — до особых указаний рабочей группы Госсовета по противодействию распространению на территории России коронавирусной инфекции COVID-19. Первым на это обратило внимание издание «Коммерсантъ».

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минпромторгу и Федеральной таможенной службе России (ФТС) к 25 марта представить в правительство предложения об ограничении экспорта различных товаров с учетом информации об объемах их производства на территории страны и имеющихся запасов. Соответствующее поручение опубликовано на сайте правительства.

Как выглядят магазины Европы на фоне пандемии коронавируса. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Документ также предписывает ФТС, Федеральной налоговой службе и Росздравнадзору обеспечить ежедневный мониторинг объемов экспорта, импорта и внутреннего спроса на продукты питания, товары первой необходимости и лекарственные средства.

Экспорт гречки из России небольшой, но за рубеж идут значительные поставки риса, в основном в Турцию и страны бывшего СССР, отмечает гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. По прогнозам ИКАР, в текущем сезоне 2019/2020 Россия могла отправить на экспорт 21% всей произведенной рисовой крупы, или 115 тыс. т при общем производстве 530 тыс. т. Для сравнения: вывоз гречки прогнозировался на уровне 60 тыс. т, или 13,6% от всего производства (440 тыс. т).

Белоусов заявил о готовности властей ограничить экспорт продовольствия
Экономика

17 марта первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что власти России готовы ограничить поставки продуктов первой необходимости за границу, если их не будет хватать жителям страны.

21 марта стало известно, что четыре из пяти крупнейших в России поставщиков гречневой крупы уведомили торговые сети о повышении оптовых цен на нее на 15–20%. Сообщается также о повышении отпускных цен на рис.

Рост цен объясняется как возникшим в начале месяца ажиотажным спросом на фоне распространения коронавируса, так и ростом стоимости импортных круп в связи с ростом курса доллара. О повышении в последние дни спроса на крупы сообщают ретейлеры, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отчиталась о росте числа жалоб на подорожание гречки и других круп. Вице-премьер Виктория Абрамченко заверила, что в России на фоне пандемии коронавируса не наблюдается дефицита ни одной из групп продовольственных товаров и ажиотаж вокруг ряда продуктов не обоснован.

В Минпромторге назвали срок окончания ажиотажа в магазинах
Общество

«Например, гречка — любимый продукт россиян последние несколько дней. Ее хватит на всех. Алтайский край сможет обеспечить страну гречневой крупой, сейчас запасы — более 350 тыс. т», — пояснила Абрамченко.

В свою очередь заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов предупредил, что власти отслеживают динамику цен, чтобы не допустить спекулятивного их повышения.

«Федеральная антимонопольная служба и прокуратура получили прямое указание президента реагировать жестко и сразу на любые попытки наживаться на той ситуации, которая есть. Я думаю, что в нашей стране, может быть, и есть сумасшедшие в бизнесе, но их осталось совсем немного. Поэтому все прекрасно понимают свою ответственность», — сказал Евтухов.

Авторы: Евгений Калюков, Елена Сухорукова
Теги: крупа, Россельхознадзор, экспорт
Материалы по теме
В Минпромторге назвали срок окончания ажиотажа в магазинах
Общество
Белоусов заявил о готовности властей ограничить экспорт продовольствия
Экономика
Собянин заявил об отсутствии дефицита продуктов в Москве
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter