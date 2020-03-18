В Минпромторге назвали срок окончания ажиотажа в магазинах

Заместитель министра заверил, что в распределительных центрах торговых сетей продуктов очень много, но из-за резкого увеличения спроса их не всегда успевали доставлять. Среди причин такой ситуации Евтухов назвал действовавшие ранее правила, запрещавшие разгружать товары по ночам, что иногда и приводило к тому, что утром покупатели видели пустые полки.
«Все хайпуют на чем? На том, чтобы сфотографировать пустую полку. Сфотографировал, разослал. У нас же народ веселый, это хорошо, что все с юмором к этому относятся, но все-таки хотелось бы, чтобы люди немножко успокоились», — посетовал замминистра.
Говоря о причинах резкого роста спроса на продукты, Евтухов упомянул трансляцию по телевидению репортажей о событиях в других странах, где полки в магазинах реально опустели и люди не могут ничего купить.
«У нас торговля по-другому развита. С 1992 года у нас дефицита не было практически, и сейчас у нас самый развитый ретейл в мире. В Европе три-четыре сети контролируют 80% рынка, и если у них происходит сбой, товару взяться неоткуда и продавать негде. У нас крупные сети контролируют 30% рынка», — пояснил замминистра.
Евтухов пошутил, что в домах и холодильниках москвичей уже осталось мало места, которое можно забить продуктами, и признался, что ему жалко сотрудников распределительных центров, которые не могут уйти домой, так как вынуждены работать круглосуточно.
Он также заверил, что власти отслеживают динамику цен, чтобы не допустить спекулятивного их повышения.
«Федеральная антимонопольная служба и прокуратура получили прямое указание президента реагировать жестко и сразу на любые попытки наживаться на той ситуации, которая есть. Я думаю, что в нашей стране, может быть, и есть сумасшедшие в бизнесе, но их осталось совсем немного. Поэтому все прекрасно понимают свою ответственность», — пояснил Евтухов.
Роста цен из-за падения курса рубля замминистра не исключает, однако полагает, что он будет незначительным.
17 марта глава правительства России Михаил Мишустин сообщил Путину, что россияне закупают много продуктов, хотя никаких проблем нет. «Главное, чтобы люди понимали, что [ситуация] надежная, чтобы не тратили деньги на продукты, которые потом приходится выбрасывать», — ответил Путин.
В тот же день на заседании коллегии Генпрокуратуры президент указал
на необходимость вместе с Федеральной антимонопольной службой продолжить работу «по противодействию правонарушениям в области формирования цен на продукты питания».
Также во вторник первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что власти России готовы ограничить поставки продуктов первой необходимости за границу, если их не будет хватать жителям страны.