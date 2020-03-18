В Минпромторге назвали срок окончания ажиотажа в магазинах

Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заверил, что продуктов в стране достаточно и власти отслеживают динамику цен, чтобы не допустить спекулятивного их повышения

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Ажиотаж в продовольственных магазинах уже идет на спад и окончательно завершится в ближайшие дни, заявил в эфире телеканала «Россия 24» заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов. По его словам, в начале недели спрос на продовольственные товары в Москве увеличился в 5–10 раз, но теперь люди закупились и поняли, что вернуть купленные продукты, у которых есть срок годности, будет нельзя.

«Мы считаем, что к концу этой недели — середине следующей вот это вот желание населения скупать продукты питания именно в Московском регионе сойдет окончательно на нет», — сказал Евтухов.

Замминистра отметил, что в регионах спрос на продукты оставался стабильным, а в Москве начал спадать утром 18 марта.

«Полки в магазинах реально забиты товаром, идет постоянный подвоз. Молодцы представители ретейла, они вешают плакаты, что, если полка пустая, [значит], товар в пути, он скоро будет, можете подождать. Товар же на полках не растет, его надо подвозить», — отметил Евтухов.