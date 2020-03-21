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Поставщики предупредили ретейлеров о росте оптовых цен на гречку

Представители ритейлеров сообщили РБК, что не намерены повышать цены. В ФАС ранее обещали проверять все случаи неправомерного роста стоимости социально значимых продуктов
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Четыре из пяти крупнейших в России поставщиков гречневой крупы уведомили торговые сети о повышении оптовых цен на 15-20%, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителей сетей «Лента», «Магнит» и «Командор» (работает в Восточной Сибири). О повышении отпускных цен на рис говорят также дистрибуторы и поставщики риса.

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Рост цен объясняется как возникшим в начале месяца ажиотажным спросом на фоне распространения коронавируса, так и ростом стоимости импортных круп в связи с ростом курса доллара. При этом сотрудник одного из поставщиков заявил изданию, что некоторые аграрии искусственно завышают стоимость гречихи или закрывают элеваторы в ожидании лучшей цены.

Президент «Мистраль трейдинга» Беслан Аргба заявил, что его компания не покупает подорожавшую продукцию, поскольку работает по контрактам, которые были заключены по старым ценам. При этом в «Мистраль трейдинге» признали, что в связи с ростом числа заказов производство выросло в 1,5-2 раза по сравнению с обычным режимом.

В пресс-службе сети супермаркетов «Магнит» РБК сообщили, что в связи с волатильностью курса рубля, росте цен на топливо и сырье поставщики действительно обратились с просьбой пересмотреть входные цены. «Со своей стороны, «Магнит» делает все возможное, чтобы не допустить роста цен, особенно на социально значимые продукты и товары первой необходимости. Компания не меняет свою ценовую политику. Мы понимаем социальную важность удержания цен, и работаем над этим не меньше, чем над доступностью товаров на полке», — заявили в «Магните».

В пресс-службе сети гипермаркетов «Лента» РБК сообщили, что поставщик подал уведомление о повышении, но цен. «Но это не значит, что мы его примем», — добавили там.

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РБК направил запросы в пресс-службы компаний «Ашан» и X5 Retail group, а также ФАС и Минпромторга.

18 марта Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила о жалобах граждан на подорожание социально значимых продуктов — круп, в частности гречки, а также сахара и муки. В ведомстве заверили, что если служба выявит значительное повышение цен, то будет проведена проверка того, насколько оно было обосновано, а в случае необходимости примет меры антимонопольного реагирования.

Из-за ажиотажа вокруг ряда товаров на фоне эпидемии коронавируса президент Владимир Путин поручил органам прокуратуры и ФАС бороться с завышением цен на продукты в магазинах. Россиянам же глава государства посоветовал не закупаться впрок, чтобы потом не пришлось выбрасывать продукты. Ситуация с поставками и снабжением в России надежная, отметил он.

Зампредседателя правительства Виктория Абрамченко в свою очередь назвала вызванный ажиотаж необоснованным, отметив, что в России нет дефицита ни одной из групп продовольственных товаров. В частности, гречки, по ее словам, хватит на всех, поскольку ее запасы составляют свыше 350 тыс. т.

Авторы: Артем Филипенок, Роман Кирьянов
Теги: гречка, крупа, ажиотаж
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