Поставщики предупредили ретейлеров о росте оптовых цен на гречку

Представители ритейлеров сообщили РБК, что не намерены повышать цены. В ФАС ранее обещали проверять все случаи неправомерного роста стоимости социально значимых продуктов

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Четыре из пяти крупнейших в России поставщиков гречневой крупы уведомили торговые сети о повышении оптовых цен на 15-20%, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителей сетей «Лента», «Магнит» и «Командор» (работает в Восточной Сибири). О повышении отпускных цен на рис говорят также дистрибуторы и поставщики риса.

Рост цен объясняется как возникшим в начале месяца ажиотажным спросом на фоне распространения коронавируса, так и ростом стоимости импортных круп в связи с ростом курса доллара. При этом сотрудник одного из поставщиков заявил изданию, что некоторые аграрии искусственно завышают стоимость гречихи или закрывают элеваторы в ожидании лучшей цены.

Президент «Мистраль трейдинга» Беслан Аргба заявил, что его компания не покупает подорожавшую продукцию, поскольку работает по контрактам, которые были заключены по старым ценам. При этом в «Мистраль трейдинге» признали, что в связи с ростом числа заказов производство выросло в 1,5-2 раза по сравнению с обычным режимом.

В пресс-службе сети супермаркетов «Магнит» РБК сообщили, что в связи с волатильностью курса рубля, росте цен на топливо и сырье поставщики действительно обратились с просьбой пересмотреть входные цены. «Со своей стороны, «Магнит» делает все возможное, чтобы не допустить роста цен, особенно на социально значимые продукты и товары первой необходимости. Компания не меняет свою ценовую политику. Мы понимаем социальную важность удержания цен, и работаем над этим не меньше, чем над доступностью товаров на полке», — заявили в «Магните».