ФАС сообщила о жалобах на подорожание гречки и сахара

Ведомство проверит поступившие жалобы и выявит, было ли обосновано возможное повышение цен, сообщили в ФАС

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

В Федеральную антимонопольную службу (ФАС) поступили жалобы граждан на подорожание социально значимых продуктов — круп, в частности гречки, а также сахара и муки. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает ТАСС.

«Все обращения о росте цен ведомство рассматривает в установленные законом сроки», — отметили в ФАС.

Если служба выявит значительное повышение цен, то будет проведена проверка того, насколько оно было обосновано. Если же рост стоимости на продукты окажется связан с антиконкурентным поведением участников рынка, то ФАС примет соответствующие меры антимонопольного реагирования, добавили в ведомстве.

Из-за ажиотажа вокруг ряда товаров на фоне эпидемии коронавируса президент Владимир Путин поручил органам прокуратуры и ФАС бороться с завышением цен на продукты в магазинах. Россиянам же глава государства посоветовал не закупаться впрок, чтобы потом не пришлось выбрасывать продукты. Ситуация с поставками и снабжением в России надежная, отметил он.