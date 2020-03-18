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ФАС сообщила о жалобах на подорожание гречки и сахара

Ведомство проверит поступившие жалобы и выявит, было ли обосновано возможное повышение цен, сообщили в ФАС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

В Федеральную антимонопольную службу (ФАС) поступили жалобы граждан на подорожание социально значимых продуктов — круп, в частности гречки, а также сахара и муки. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает ТАСС.

«Все обращения о росте цен ведомство рассматривает в установленные законом сроки», — отметили в ФАС.

Если служба выявит значительное повышение цен, то будет проведена проверка того, насколько оно было обосновано. Если же рост стоимости на продукты окажется связан с антиконкурентным поведением участников рынка, то ФАС примет соответствующие меры антимонопольного реагирования, добавили в ведомстве.

Путин посоветовал россиянам не закупать продукты впрок
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Из-за ажиотажа вокруг ряда товаров на фоне эпидемии коронавируса президент Владимир Путин поручил органам прокуратуры и ФАС бороться с завышением цен на продукты в магазинах. Россиянам же глава государства посоветовал не закупаться впрок, чтобы потом не пришлось выбрасывать продукты. Ситуация с поставками и снабжением в России надежная, отметил он.

По словам пресс-секретаря Ассоциации компаний розничной торговли Ильи Власенко, ретейлеры сообщили о повышенном спросе на макароны, гречку, средства личной гигиены и бытовую химию. Однако они считают, что ажиотаж лишь временный, добавил он. По словам Власенко, запасов продуктов питания, которые при этом постоянно пополняются, в магазинах хватит на восемь недель.

Путин поручил прокуратуре и ФАС бороться с завышением цен на продукты
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О том, что ажиотаж в продуктовых магазинах скоро закончится, заявил и замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов. В начале недели спрос на продовольственные товары в Москве вырос в пять-десять раз, но теперь закупившиеся люди поняли, что вернуть продукты, имеющие определенный срок годности, будет нельзя, пояснил он. По прогнозу Евтухова, ажиотаж на продукты питания в Московском регионе завершится к концу текущей недели-середине следующей.

Зампредседателя правительства Виктория Абрамченко в свою очередь назвала вызванный ажиотаж необоснованным, отметив, что в России нет дефицита ни одной из групп продовольственных товаров. В частности, гречки, по ее словам, хватит на всех, поскольку ее запасы составляют свыше 350 тыс. т.

Автор: Виктория Полякова
Теги: гречка, рост цен, сахар, ФАС, коронавирус
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