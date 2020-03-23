Сооснователь Yota договорился о покупке 49% Эльгинского проекта

Следующий этап сделки — продажа «А-Проперти» 51% Эльгинского проекта, принадлежащих «Мечелу», которая должна состояться до конца апреля, сказал РБК источник, близкий к Газпромбанку. За эту долю «Мечел» просил 100 млрд руб., писали «Ведомости» в начале марта. Сумма сделки составит около 95 млрд руб., уточнял РБК собеседник, близкий к одной из ее сторон. А первый зампред правления ВТБ (крупнейший кредитор «Мечела») Юрий Соловьев в интервью РБК назвал эти условия сделки «абсолютно рыночными, справедливыми».

То есть 100% Эльги могут обойтись «А-Проперти» примерно в 140 млрд руб. «Для финансирования сделки будут использованы собственные и заемные средства от консорциума банков», — сказал РБК источник, близкий к компании.

Насколько может снизиться долг «Мечела»

В итоге, «Мечел», у которого очень высокая долговая нагрузка (соотношение чистый долг/EBITDA в прошлом году увеличилось с 5,6 до 7,5) может продать свою долю в Эльге вдвое дороже, чем Газпромбанк — свой пакет. Но средства, полученные от продажи доли «Мечела», «будут направлены на погашение задолженности перед ВТБ и Газпромбанком пропорционально их долям в кредитном портфеле», — сказал РБК источник, близкий к Газпромбанку.

Общий долг «Мечела» по итогам 2019 года составил 454,08 млрд руб. (с учетом опциона Газпромбанка на продажу «Мечелу» 49% Эльги по фиксированной цене — 46,5 млрд руб., начиная с 2021 года, который банк получил при покупке этого пакета), без учета этого опциона — 407,6 млрд руб., следует из материалов компании, поданных в американскую по комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Из них долг перед ВТБ — 192,8 млрд руб. (47,3% от общего долга без учета опциона), перед Газпромбанком — 139,97 млрд руб. (34,3%).

Таким образом, в случае продажи 51% Эльги за 95 млрд руб. ВТБ может рассчитывать на погашение около 45 млрд руб. дол, а Газпромбанк — 32,6 млрд руб. «У «Мечела» есть все возможности успешно завершить реструктуризацию долга, которая позволит снизить долговую нагрузку на компанию более чем на 30%», — заключает собеседник РБК, близкий к Газпромбанку. В случае завершение этих двух сделок помимо возврата кредитов почти на 100 млрд руб. «Мечел» избавится от необходимости выкупать у Газпромбанка 49% Эльги почти за 50 млрд руб.

«Продажа «Эльги» выведет долговую нагрузку компании в очень хорошую метрику. В совокупности с девальвацией рубля это очень благоприятно повлияет на саму компанию», — говорил РБК Соловьев.

«Мечел» никогда не комментировал переговоры о продаже Эльги. Но в январе 2020 года пресс-служба компании сообщила, что «Мечел» отказался от права выкупить 49% Эльги у Газпромбанка, потому что ему поступило «альтернативное предложение» на продажу 51%, изучение которого «требует дополнительного времени и консультаций со всеми сторонами, включая крупнейших кредиторов компании». «Подобное решение не может быть принято в отрыве от реструктуризации текущей задолженности компании, и в «Мечеле» рассчитывают, что кредиторы его поддержат», — подчеркивал представитель компании. А на прошлой неделе гендиректор «Мечела» Олег Коржов заявил, что

компания ожидает в течение ближайших месяцев подписания с банками соглашений о реструктуризации задолженности.

Зачем «А-Проперти» угольный проект в Якутии

«А-Прооперти», которая в сентябре 2019 года получила контроль над Якутской топливно-энергетической компанией (ЯТЭК), скупив ее долги, намерена создать промышленный кластер в Якутии, говорила ранее РБК представитель компании. В этот кластер помимо Эльги и ЯТЭК войдут Огоджинский проект, владеющий лицензией на разработку Огоджинского угольного месторождения в Амурской области (на 50% принадлежит «ВостокУглю» Дмитрия Босова и Александра Исаева, 12,5% у «Ростеха» и 37,5% у Екатерины Лапшиной, которая ранее управляла активами Альберта Авдоляна и его партнера, сооснователя Yota Сергея Адоньева) и портом Вера в Приморье, которым на паритетных началах владеют «ВостокУголь» и «Ростех».

«А-Проперти» видит значительные возможности для развития Эльги, — сказал РБК в понедельник, 23 марта источник, близкий к компании. По его словам, компания по-прежнему намерена создать этот промышленный кластер. «В настоящее время «А-Проперти» активно формирует менеджерскую команду проекта и ведет переговоры с пулом потенциальных подрядчиков», — добавил собеседник РБК.