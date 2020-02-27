ФАС разрешила основателю Yota купить Эльгу у «Мечела» и Газпромбанка

В решении, опубликованном на сайте ведомства, говорится, что ФАС сочла сделку не способной привести к ограничению конкуренции

Альберт Авдолян (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Компания «А-Проперти», принадлежащая сооснователю телекоммуникационного оператора Yota Альберту Авдоляну, получила от Федеральной антимонопольной службы (ФАС) разрешение на покупку 100% капитала компаний «Эльгауголь», «Эльга-Дорога» и «Мечел Транс Восток».

В решении, опубликованном на сайте ведомства, говорится, что ФАС сочла сделку не способной привести к ограничению конкуренции и удовлетворила ходатайство «А-Проперти».

Источник в Газпромбанке сказал РБК, что банк «находится в продвинутой стадии обсуждения сделки с «Мечелом», покупателем и ВТБ». ВТБ — крупнейший кредитор «Мечела», без его согласования компания не может продать Эльгу.

В «Мечеле» отказались от комментариев. Представители «А-Проперти», ВТБ и Газпромбанка (владеет 49% Эльги) также отказались от комментариев.

О том, что компания Авдоляна подала ходатайство о покупке доли в Эльгинском угольном проекте стало известно в августе 2019 года. Контрольным пакетом Эльгинского месторождения владеет «Мечел» Игоря Зюзина. Это один из ключевых угольных проектов «Мечела», но у компании очень большой долг — 411 млрд руб., долговая нагрузка превышает шесть показателей EBITDA, в связи с чем в 2016 году она была вынуждена продать 49% в проекте Газпромбанку.