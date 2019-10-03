Зюзин получил отсрочку на поиск денег для выкупа 34% в Эльгинском проекте

У «Мечела» Игоря Зюзина появилось четыре месяца на выкуп 34% Эльгинского угольного месторождения у Газпромбанка за 31 млрд руб. Но долг компании составляет 411 млрд руб., а на счетах у нее всего 2,8 млрд руб.

Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

У «Мечела» Игоря Зюзина есть еще четыре месяца на выкуп 34% Эльгинского проекта в Якутии у Газпромбанка, дедлайн — 20 января 2020 года, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Компания, которой уже принадлежит 51% Эльги, действительно получила 120 дней на приобретение этого пакета с момента, как акцептовала оферту Газпромбанка. Срок истечет в районе 20 января, сообщили РБК два источника, близких к разным сторонам переговоров.

О том, что «Мечел» принял оферту Газпромбанка, стало известно в понедельник, 30 сентября. Реально оферта была акцептована раньше — 18-–20 сентября. С момента акцептации и начинается отсчет 120 дней, утверждают оба собеседника РБК. Банк направил эту оферту в конце августа, после того как получил предложение стороннего претендента — компании «А-Проперти», принадлежащей сооснователю телекоммуникационного оператора Yota Альберта Авдоляна. По акционерному соглашению у «Мечела» есть преимущественное право на выкуп доли Газпромбанка.

Но, если компания Зюзина не успеет в срок заплатить Газпромбанку, пакет будет продан Авдоляну и его партнеру Сергею Адоньеву (они вместе создали Yota), сообщает агентство Bloomberg. В этом случае «Мечел» лишится преимущественного права и банк сможет продать долю в Эльге стороннему покупателю, подтвердил один из собеседников РБК.

Представитель Газпромбанка отказался комментировать дедлайн и последствия его срыва, но сообщил РБК, что «банк ожидает неукоснительного выполнения «Мечелом» своих обязательств в соответствии с законодательством и подписанной документацией». В понедельник он отметил, что акцепт на оферту означает «возникновение юридической обязанности компании группы «Мечел» выкупить у ГПБ долю в Эльге».

Представитель «Мечела» отказалась от комментариев, сославшись на конфиденциальное соглашение с банком.