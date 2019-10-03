Зюзин получил отсрочку на поиск денег для выкупа 34% в Эльгинском проекте

Общий долг «Мечела» на 30 июня 2019 года составлял 411 млрд руб., а на счетах компании было
лишь 2,9 млрд руб. Пакет в Эльге, выставленный на продажу Газпромбанком, оценивается примерно в 31 млрд руб., говорил РБК источник, близкий к одной из сторон переговоров. Банк просит за свой пакет около 30 млрд руб., подтверждает Bloomberg
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Угроза для «дочки» «Мечела»
«Совершение сделки [по покупке доли Газпромбанка в Эльге] принесет обществу («дочка» «Мечела» «Якутуголь», которая владеет 51% Эльги. — РБК) убытки, так как, насколько мне известно, ООО «Эльгауголь» в 2019 году покажет убытки и в обозримой перспективе (до десяти лет) будет являться убыточным предприятием, развитие которого требует значительных ресурсов, которых общество не имеет и привлечь не сможет», — говорится в письме члена совета директоров «Якутугля» Дарьи Правдиной, направленном другим директорам компании, с которым ознакомился РБК. Сделка по приобретению доли Газпромбанка в Эльге также будет противоречить положениям кредитно-обеспечительной документации, заключенным между «дочкой» «Мечела» и банками-кредиторами, включая Газпромбанк, в том числе в части выполнения ковенант, связанных с запретом на привлечение нового финансирования, совершение крупных сделок, указывает она. «Совершение сделки может повлечь дефолт общества из-за понесенных обществом убытков и нарушения положений КОД (кредитно-обеспечительной документации. — РБК). <...> Есть все основания полагать, что совершение сделки с учетом вышеуказанного может с высокой степенью вероятности быть расценено как доведение общества до банкротства», — заключает Правдина. Правдина является представителем Газпромбанка в совете директоров «Якутугля», говорила РБК представитель «Мечела», отказавшись комментировать ее письмо по существу.
Компания ищет деньги на рынке, сообщают источники РБК. Но без согласия крупнейших кредиторов — Сбербанка, ВТБ и Газпромбанка (на них приходится 347,5 млрд руб. долга) — «Мечел» не может привлекать новые долги и отчуждать активы. Долг перед тремя крупнейшими кредиторами должен быть выплачен в ближайшие три года. В июне 2019 года «Мечел» предложил им реструктурировать его. «Несмотря на то что компания стабильно работает и генерирует денежный поток, достаточный для выполнения всех своих текущих финансовых обязательств, обслуживания долга и финансирования капитальных затрат, в текущих обстоятельствах этого денежного потока не хватит, чтобы в период 2020–2022 годов выполнить все обязательства по погашению долга», — говорится в отчете компании за первое полугодие 2019 года.
Эльгинское месторождение — крупнейшее в России месторождение коксующегося угля: его запасы составляют 2,2 млрд т. Представитель «А-Проперти» Анастасия Харитонова ранее говорила, что владелец компании Альберт Авдолян со своим давним партнером Сергеем Адоньевым планомерно формирует промышленный кластер в Якутии, который включает, в частности, Якутскую топливно-энергетическую компанию (20 сентября Авдолян получил контроль над этой компанией, скупив ее долги у кредиторов) и угольный проект «Огоджа». Приобретение доли в Эльге «является логичным шагом этой стратегии», заметила Харитонова. Источник, близкий к участникам переговоров, сказал РБК, что в случае приобретения доли Газпромбанка партнеры планировали затем выкупить и контроль в Эльгинском проекте у «Мечела». В четверг, 3 октября, Харитонова отказалась от комментариев.