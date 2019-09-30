«Мечел» решил выкупить долю Газпромбанка в Эльгинском месторождении

«Мечел» Игоря Зюзина решил выкупить долю Газпромбанка в Эльгинском месторождении более чем за 30 млрд руб. Сделка может привести к банкротству «дочки» «Мечела» «Якутуголь», предупредил член ее совета директоров

Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Один из основных кредиторов «Мечела» и совладелец его ключевого актива, Эльгинского месторождения, Газпромбанк (ГПБ, владеет 49%), получил предложение о выкупе части своего пакета от компании Зюзина, которая контролирует 51% Эльги. «Мы официально подтверждаем, что Газпромбанком от компании группы «Мечел» получен акцепт обязательной оферты о выкупе части (34%) принадлежащего Газпромбанку пакета в Эльгинском угольном месторождении, что означает возникновение юридической обязанности компании группы «Мечел» выкупить у ГПБ долю в Эльге», — сообщил РБК пресс-секретарь Газпромбанка Антон Трифонов.

Представитель «Мечела» подтвердил принятие оферты Газпромбанка.

Сумма сделки должна составить около 31 млрд руб., сказал РБК источник, близкий к одной из сторон переговоров.

Представитель «Мечела» отказался уточнить источники финансирования этой сделки и от любых других комментариев. Запасы Эльгинского месторождения гигантские (2,2 млрд т коксующегося угля), но у «Мечела» очень большой долг — 411 млрд руб., из них задолженность перед Сбербанком, ВТБ и Газпромбанком — 347,5 млрд руб. (данные на конец мая 2019 года). Долговая нагрузка превышает шесть показателей EBITDA, поэтому компания была вынуждена продать 49% в Эльгинском проекте Газпромбанку в 2016 году.

«Мечел» в июне 2019 года направил предложения своим трем основным кредиторам госбанкам по реструктуризации долга. По соглашениям с этими банками, заключенными в 2016 году, компании предстоит в 2020–2022 годах погасить почти весь долг (347,5 млрд руб.). «Несмотря на то что компания стабильно работает и генерирует денежный поток, достаточный для выполнения всех своих текущих финансовых обязательств, обслуживания долга и финансирования капитальных затрат, в текущих обстоятельствах этого денежного потока не хватит, чтобы в период 2020–2022 годов выполнить все обязательства по погашению долга», — говорится в отчете компании за первое полугодие 2019 года. Банки пока изучают предложения «Мечела» по реструктуризации.