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«Мечел» решил выкупить долю Газпромбанка в Эльгинском месторождении
«Мечел» Игоря Зюзина решил выкупить долю Газпромбанка в Эльгинском месторождении более чем за 30 млрд руб. Сделка может привести к банкротству «дочки» «Мечела» «Якутуголь», предупредил член ее совета директоров
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Один из основных кредиторов «Мечела» и совладелец его ключевого актива, Эльгинского месторождения, Газпромбанк (ГПБ, владеет 49%), получил предложение о выкупе части своего пакета от компании Зюзина, которая контролирует 51% Эльги. «Мы официально подтверждаем, что Газпромбанком от компании группы «Мечел» получен акцепт обязательной оферты о выкупе части (34%) принадлежащего Газпромбанку пакета в Эльгинском угольном месторождении, что означает возникновение юридической обязанности компании группы «Мечел» выкупить у ГПБ долю в Эльге», — сообщил РБК пресс-секретарь Газпромбанка Антон Трифонов.

Представитель «Мечела» подтвердил принятие оферты Газпромбанка.

Сумма сделки должна составить около 31 млрд руб., сказал РБК источник, близкий к одной из сторон переговоров.

Представитель «Мечела» отказался уточнить источники финансирования этой сделки и от любых других комментариев. Запасы Эльгинского месторождения гигантские (2,2 млрд т коксующегося угля), но у «Мечела» очень большой долг — 411 млрд руб., из них задолженность перед Сбербанком, ВТБ и Газпромбанком — 347,5 млрд руб. (данные на конец мая 2019 года). Долговая нагрузка превышает шесть показателей EBITDA, поэтому компания была вынуждена продать 49% в Эльгинском проекте Газпромбанку в 2016 году.

«Мечел» в июне 2019 года направил предложения своим трем основным кредиторам госбанкам по реструктуризации долга. По соглашениям с этими банками, заключенными в 2016 году, компании предстоит в 2020–2022 годах погасить почти весь долг (347,5 млрд руб.). «Несмотря на то что компания стабильно работает и генерирует денежный поток, достаточный для выполнения всех своих текущих финансовых обязательств, обслуживания долга и финансирования капитальных затрат, в текущих обстоятельствах этого денежного потока не хватит, чтобы в период 2020–2022 годов выполнить все обязательства по погашению долга», — говорится в отчете компании за первое полугодие 2019 года. Банки пока изучают предложения «Мечела» по реструктуризации.

В конце августа стало известно, что компания «А-Проперти» Альберта Авдоляна, одного из основателей телекоммуникационного оператора Yota, подала в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) ходатайство о покупке доли Газпромбанка в Эльге. С момента поступления предложения от «А-Проперти» в Газпромбанк у «Мечела» было право в течение месяца выкупить эту долю, которым он и воспользовался, акцептовав оферту. В официальном письме от компании, входящей в группу «Мечел», говорится, что она обещает заплатить за этот пакет (34% Эльги) до конца сентября, сказал РБК источник, близкий к Газпромбанку. Таким образом, они должны заплатить до конца дня, добавил собеседник РБК.

«Совершение сделки принесет обществу («дочке» «Мечела» «Якутуголь», которая владеет 51% Эльги. — РБК) убытки, так как, насколько мне известно, ООО «Эльгауголь» в 2019 году покажет убытки и в обозримой перспективе (до десяти лет) будет являться убыточным предприятием, развитие которого требует значительных ресурсов, которых общество не имеет и привлечь не сможет», — говорится в письме члена совета директоров «Якутугля» Дарьи Правдиной, с которым ознакомился РБК. Эта сделка также будет противоречить положениям кредитно-обеспечительной документации, заключенным между «дочкой» «Мечела» и банками-кредиторами, включая Газпромбанк, в том числе в части ковенант, связанных с запретом на привлечение нового финансирования, совершение крупных сделок, указывает она. Совершение сделки повлечет дефолт общества из-за понесенных обществом убытков и нарушения положений КОД (кредитно-обеспечительной документации. — РБК). <...> Есть все основания полагать, что совершение сделки с учетом вышеуказанного может с высокой степенью вероятности быть расценено как доведение общества до банкротства», — заключает Правдина.

Дарья Правдина является представителем Газпромбанка в совете директоров «Якутугля», сказал РБК представитель «Мечела», отказавшись комментировать ее письмо по существу.

Авторы: Тимофей Дзядко, Светлана Бурмистрова
Теги: «Мечел», авдолян, Зюзин
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