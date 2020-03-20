Крупнейший кредитор «Мечела» поддержал продажу Эльгинского месторождения
ВТБ, являющийся крупнейшим кредитором «Мечела» Игоря Зюзина, поддерживает продажу 51% Эльгинского месторождения. Об этом в интервью РБК заявил первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Юрий Соловьев.
«Саму сделку [по продаже Эльгинского месторождения], если она будет происходить по тем условиям, которые были освещены в прессе (около 100 млрд руб. за 51% Эльги — РБК), мы считаем их абсолютно рыночными, справедливыми, поэтому поддерживаем ее», — сказал Соловьев.
В конце января стало известно, что компания «А-Проперти», принадлежащая сооснователю телекоммуникационного оператора Yota Альберту Авдоляну, подала ходатайство в Федеральную антимонопольную службу на покупку 100% Эльгинского месторождения. 51% Эльги принадлежит «Мечелу», 49% — Газпромбанку, второму крупнейшему кредитору «Мечела» после ВТБ.
«Мечел» попросил за свою долю в Эльге 100 млрд руб., сообщили в начале марта «Ведомости» со ссылкой на свои источники. Сумма сделки составит около 95 млрд руб., уточнил РБК источник, близкий к одной из сторон сделки. Это соответствует около 25% долга «Мечела», который по итогам 2019 года составил 400 млрд руб. Соотношение чистый долг/EBITDA в 2019 году увеличилось с 5,6 до 7,5.