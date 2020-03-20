Крупнейший кредитор «Мечела» поддержал продажу Эльгинского месторождения

«Продажа Эльги выведет долговую нагрузку компании в очень хорошую метрику. В совокупности с девальвацией рубля это очень благоприятно повлияет на саму компанию», — отметил Соловьев.

Замглавы ВТБ отметил, что хотя банк не является стороной переговоров, но «косвенно» влияет на эту сделку, поскольку крупнейшие кредиторы «Мечела» должны подтвердить продажу Эльги. «Переговоры имеют комплексный характер, потому что они совпадают по времени и по сущности с реструктуризацией кредитного портфеля «Мечела», добавил Соловьев. Летом 2019 года «Мечел» попросил крупнейших кредиторов отложить выплаты по долгам, которые должны были начаться в 2020 году, на более поздний срок, потому что компании не хватает ликвидности.

Переговоры по реструктуризации задолженности «Мечела», по словам Соловьева, идут успешно, покрыта значительная часть «дискуссионных вопросов с компанией». Реструктуризацию долгов он рассчитывает завершить в апреле.

Накануне гендиректор «Мечела» Олег Коржов сказал, что компания ожидает в течение ближайших месяцев подписать с банками соответствующие соглашения по реструктуризации.

«Реструктуризация задолженности «Мечела» может быть осуществлена только в случае продажи компанией своей доли в Эльгинском проекте инвесторам», — сказал РБК источник в Газпромбанке. По его словам, реструктуризация «в отрыве» от этой сделки не обсуждается. «Все в руках "Мечела", у него есть все возможности обеспечить успех реструктуризации долга», — заключил он.

«А-Проперти» еще в августе 2019 года предложила Газпромбанку продать 49% Эльги, исходя из оценки всего пакета примерно в 45 млрд руб. Но у «Мечела» было преимущественное право на выкуп этой доли, поэтому Газпромбанк сначала предложил компании Зюзина выкупить акции по этой цене, а когда бизнесмен не смог найти деньги и отказался от сделки, то возобновил переговоры с «А-Проперти».

