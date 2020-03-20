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Крупнейший кредитор «Мечела» поддержал продажу Эльгинского месторождения

ВТБ, крупнейший кредитор «Мечела» Игоря Зюзина, поддерживает продажу принадлежащих компании 51% Эльгинского месторождения. Эта сделка позволит «Мечелу» значительно улучшить финансовое положение, заявил замглавы ВТБ Юрий Соловьев
Мечел MTLR ₽56,75 +4,03% Купить
Открытый карьер угольного разреза Эльгинского месторождения (Фото: Сергей Субботин / РИА Новости)

ВТБ, являющийся крупнейшим кредитором «Мечела» Игоря Зюзина, поддерживает продажу 51% Эльгинского месторождения. Об этом в интервью РБК заявил первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Юрий Соловьев.

Первый зампред ВТБ — РБК: «Сложно предсказать последствия двойного удара»
Бизнес

«Саму сделку [по продаже Эльгинского месторождения], если она будет происходить по тем условиям, которые были освещены в прессе (около 100 млрд руб. за 51% Эльги — РБК), мы считаем их абсолютно рыночными, справедливыми, поэтому поддерживаем ее», — сказал Соловьев.

В конце января стало известно, что компания «А-Проперти», принадлежащая сооснователю телекоммуникационного оператора Yota Альберту Авдоляну, подала ходатайство в Федеральную антимонопольную службу на покупку 100% Эльгинского месторождения. 51% Эльги принадлежит «Мечелу», 49% — Газпромбанку, второму крупнейшему кредитору «Мечела» после ВТБ.

«Мечел» попросил за свою долю в Эльге 100 млрд руб., сообщили в начале марта «Ведомости» со ссылкой на свои источники. Сумма сделки составит около 95 млрд руб., уточнил РБК источник, близкий к одной из сторон сделки. Это соответствует около 25% долга «Мечела», который по итогам 2019 года составил 400 млрд руб. Соотношение чистый долг/EBITDA в 2019 году увеличилось с 5,6 до 7,5.

«Продажа Эльги выведет долговую нагрузку компании в очень хорошую метрику. В совокупности с девальвацией рубля это очень благоприятно повлияет на саму компанию», — отметил Соловьев.

Замглавы ВТБ отметил, что хотя банк не является стороной переговоров, но «косвенно» влияет на эту сделку, поскольку крупнейшие кредиторы «Мечела» должны подтвердить продажу Эльги. «Переговоры имеют комплексный характер, потому что они совпадают по времени и по сущности с реструктуризацией кредитного портфеля «Мечела», добавил Соловьев. Летом 2019 года «Мечел» попросил крупнейших кредиторов отложить выплаты по долгам, которые должны были начаться в 2020 году, на более поздний срок, потому что компании не хватает ликвидности.

Переговоры по реструктуризации задолженности «Мечела», по словам Соловьева, идут успешно, покрыта значительная часть «дискуссионных вопросов с компанией». Реструктуризацию долгов он рассчитывает завершить в апреле.

Накануне гендиректор «Мечела» Олег Коржов сказал, что компания ожидает в течение ближайших месяцев подписать с банками соответствующие соглашения по реструктуризации.

«Реструктуризация задолженности «Мечела» может быть осуществлена только в случае продажи компанией своей доли в Эльгинском проекте инвесторам», — сказал РБК источник в Газпромбанке. По его словам, реструктуризация «в отрыве» от этой сделки не обсуждается. «Все в руках "Мечела", у него есть все возможности обеспечить успех реструктуризации долга», — заключил он.

«А-Проперти» еще в августе 2019 года предложила Газпромбанку продать 49% Эльги, исходя из оценки всего пакета примерно в 45 млрд руб. Но у «Мечела» было преимущественное право на выкуп этой доли, поэтому Газпромбанк сначала предложил компании Зюзина выкупить акции по этой цене, а когда бизнесмен не смог найти деньги и отказался от сделки, то возобновил переговоры с «А-Проперти».
 

Автор: Тимофей Дзядко
Теги: «Мечел», Зюзин, Эльгинское месторождение, ВТБ
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