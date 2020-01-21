«Мечел» не воспользовался правом выкупа у Газпромбанка доли в Эльге

Фото: ПАО «Мечел»

Горнодобывающая и металлургическая компания «Мечел» не воспользовалась преимущественным правом выкупить долю Газпромбанка в Эльгинском месторождении, сообщили РБК в пресс-службе банка.

«Мечел» не перечислил в срок Газпромбанку средства в рамках акцептованной им ранее оферты на выкуп 34% Эльгинского проекта», — говорится в сообщении.

В Газпромбанке добавили, что будут рассматривать различные варианты дальнейших действий.

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