Бизнес , 21 янв, 09:38
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«Мечел» не воспользовался правом выкупа у Газпромбанка доли в Эльге
Горнодобывающая и металлургическая компания «Мечел» не воспользовалась преимущественным правом выкупить долю Газпромбанка в Эльгинском месторождении, сообщили РБК в пресс-службе банка.
«Мечел» не перечислил в срок Газпромбанку средства в рамках акцептованной им ранее оферты на выкуп 34% Эльгинского проекта», — говорится в сообщении.
В Газпромбанке добавили, что будут рассматривать различные варианты дальнейших действий.
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