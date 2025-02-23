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Война санкций ,  
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Мантуров назвал условия возвращения в Россию иностранных компаний

Мантуров: западным компаниям будет сложнее вернуться в Россию, чем уйти
Сюжет
Война санкций
Возвращение в Россию для иностранных автопроизводителей не будет таким же простым, как уход, заявил Мантуров. Для зарубежных розничных сетей не будет исключений в плане представленности в Крыму и новых регионах, добавил он
Фото: Lennart Preiss / Getty Images
Фото: Lennart Preiss / Getty Images

Возвращение зарубежных автопроизводителей в Россию не будет таким же простым, как их уход, заявил первый вице-премьер Денис Мануров в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Последний опубликовал видео в телеграм-канале.

«Если говорим про автопром, я могу сразу сказать, что здесь ситуация очень неоднозначная и просто взять и вернуться так, как просто взяли и вышли, уже не получится. У нас, во-первых, хорошая память, и так вот легко мы принимать такие решения точно не будем», — сказал вице-премьер.

Отвечая на вопрос о возможной конкуренции с российскими авиапроизводителями американской корпорации Boeing в случае ее возвращения, Мантуров заверил, что власти найдут решение, чтобы российские авиакомпании в первую очередь «приобретали по мере выхода после сертификации российские самолеты».

Что касается иностранных розничных сетей, например брендов одежды, он согласился с тем, что в случае возвращения в Россию им могут поставить условие, что исключений для зарубежных магазинов не будет, в том числе по представленности в Крыму и «новых регионах».

«У нас территория Российской Федерации единая по правилам и подходам, поэтому, размещая свои подразделения, они должны иметь в виду, что не должно быть никаких лакун», — сказал Мантуров.

Крым вошел в состав России по итогам референдума весной 2014 года, а осенью 2022-го также по итогам референдумов присоединились республики Донбасса, Запорожская и Херсонская области. Украина и западные страны не признают итоги голосования, Киев считает эти территории своими.

Признание этих территорий за Россией и вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей являются одними из условий Москвы для переговоров по прекращению огня, которые озвучил президент Владимир Путин летом прошлого года.

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После звонка американского лидера Дональда Трампа президенту России Владимиру Путину 12 февраля и запуска переговорного процесса между сторонами стали появляться сообщения о возможном возвращении на российский рынок некоторых западных компаний, ушедших после начала военной операции на Украине.

Например, вице-президент Союза торговых центров (СТЦ) Павел Люлин рассказал о неофициальных переговорах с представителями испанской компании Inditex (бренды Zara, Massimo Dutti, Bershka), а южнокорейские СМИ писали об изучении вопроса возвращения на российский рынок автопроизводителя Hyundai.

В Кремле допустили, что иностранные компании смогут вернуться на российский рынок и конкурировать с отечественными производителями. Путин поручил правительству подумать, как отрегулировать процесс возвращения иностранных компаний так, чтобы отечественные предприятия сохранили полученные преференции. Мантуров до этого говорил о необходимости снять санкции с России перед началом разговоров о возвращении компаний.

Министр экономического развития Максим Решетников подчеркнул, что российская экономика изменилась, поэтому требования по локализации, инвестициям и технологиям для иностранных компаний, которые решат вернуться в Россию, будут «совсем иными». Вместе с тем он отметил необходимость учитывать интересы потребителей и обеспечивать конкуренцию на рынке. В связи с этим, заявил Решетников, решения о возможном возвращении зарубежных компаний в Россию будут приниматься индивидуально.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Денис Мантуров возвращение в Россию Boeing автопроизводители Павел Зарубин
Денис Мантуров фото

Денис Мантуров

политик, первый вице-премьер
23 февраля 1969 года
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