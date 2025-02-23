Мантуров назвал условия возвращения в Россию иностранных компаний

Возвращение в Россию для иностранных автопроизводителей не будет таким же простым, как уход, заявил Мантуров. Для зарубежных розничных сетей не будет исключений в плане представленности в Крыму и новых регионах, добавил он

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Возвращение зарубежных автопроизводителей в Россию не будет таким же простым, как их уход, заявил первый вице-премьер Денис Мануров в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Последний опубликовал видео в телеграм-канале.

«Если говорим про автопром, я могу сразу сказать, что здесь ситуация очень неоднозначная и просто взять и вернуться так, как просто взяли и вышли, уже не получится. У нас, во-первых, хорошая память, и так вот легко мы принимать такие решения точно не будем», — сказал вице-премьер.

Отвечая на вопрос о возможной конкуренции с российскими авиапроизводителями американской корпорации Boeing в случае ее возвращения, Мантуров заверил, что власти найдут решение, чтобы российские авиакомпании в первую очередь «приобретали по мере выхода после сертификации российские самолеты».

Что касается иностранных розничных сетей, например брендов одежды, он согласился с тем, что в случае возвращения в Россию им могут поставить условие, что исключений для зарубежных магазинов не будет, в том числе по представленности в Крыму и «новых регионах».

«У нас территория Российской Федерации единая по правилам и подходам, поэтому, размещая свои подразделения, они должны иметь в виду, что не должно быть никаких лакун», — сказал Мантуров.

Крым вошел в состав России по итогам референдума весной 2014 года, а осенью 2022-го также по итогам референдумов присоединились республики Донбасса, Запорожская и Херсонская области. Украина и западные страны не признают итоги голосования, Киев считает эти территории своими. Признание этих территорий за Россией и вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей являются одними из условий Москвы для переговоров по прекращению огня, которые озвучил президент Владимир Путин летом прошлого года.

После звонка американского лидера Дональда Трампа президенту России Владимиру Путину 12 февраля и запуска переговорного процесса между сторонами стали появляться сообщения о возможном возвращении на российский рынок некоторых западных компаний, ушедших после начала военной операции на Украине.

Например, вице-президент Союза торговых центров (СТЦ) Павел Люлин рассказал о неофициальных переговорах с представителями испанской компании Inditex (бренды Zara, Massimo Dutti, Bershka), а южнокорейские СМИ писали об изучении вопроса возвращения на российский рынок автопроизводителя Hyundai.

В Кремле допустили, что иностранные компании смогут вернуться на российский рынок и конкурировать с отечественными производителями. Путин поручил правительству подумать, как отрегулировать процесс возвращения иностранных компаний так, чтобы отечественные предприятия сохранили полученные преференции. Мантуров до этого говорил о необходимости снять санкции с России перед началом разговоров о возвращении компаний.

Министр экономического развития Максим Решетников подчеркнул, что российская экономика изменилась, поэтому требования по локализации, инвестициям и технологиям для иностранных компаний, которые решат вернуться в Россию, будут «совсем иными». Вместе с тем он отметил необходимость учитывать интересы потребителей и обеспечивать конкуренцию на рынке. В связи с этим, заявил Решетников, решения о возможном возвращении зарубежных компаний в Россию будут приниматься индивидуально.