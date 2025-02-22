Решетников предупредил об «иных» требованиях для возвращения компаний

Решетников, отметив необходимость учитывать интересы потребителей и обеспечивать конкуренцию на рынке, заявил, что решения о возможном возвращении зарубежных компаний в Россию будут принимать индивидуально

Максим Решетников (Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»)

Требования по локализации, инвестициям и технологиям для иностранных компаний, которые решат вернуться в Россию, будут «совсем иными», поскольку российская экономика изменилась, заявил министр экономического развития Максим Решетников, передает ТАСС.

«Российский бизнес серьезно проинвестировал в то, чтобы занять ниши, которые освободились после ухода из страны иностранных компаний. Нам очень важно, чтобы эти инвестиции окупились», — пояснил министр, отвечая на вопрос о его оценке перспективы возвращения ушедших из России зарубежных компаний и возможных условий для этого.

В то же время, отметил Решетников, важно учитывать интересы потребителей и сохранять разнообразие на рынке, чтобы обеспечивать конкуренцию и сдерживать цены. «В этом плане российский рынок был и остается открытым. Все решения будут приниматься индивидуально, с учетом баланса этих двух факторов», — добавил он.

По словам министра, уход ряда иностранных брендов открыл уникальные возможности для российских предпринимателей и компаний из дружественных стран, чем они воспользовались в полной мере. Решетников подчеркнул, что Россия ранее заявляла, что ответом на санкции станет «максимальное повышение открытости экономики и улучшение делового климата».

Такая работа ведется постоянно, сообщил он, в результате чего привлекательность страны для ведения бизнеса и инвестиций значительно повысилась: «У нас выгодно и комфортно работать».

После звонка американского лидера Дональда Трампа президенту России Владимиру Путину 12 февраля и запуска переговорного процесса между сторонами стали появляться сообщения о возможном возвращении на российский рынок некоторых западных компаний, ушедших после начала военной операции на Украине.

В частности, вице-президент Союза торговых центров (СТЦ) Павел Люлин 15 февраля сообщил, что Россия проводит переговоры с представителями испанской компании Inditex (бренды Zara, Massimo Dutti, Bershka). Он уточнил, что беседы проходят неофициально и в частном порядке. Южнокорейские СМИ писали об изучении вопроса возвращения в Россию автопроизводителя Hyundai.

В Кремле допустили, что иностранные компании смогут вернуться на российский рынок и конкурировать с отечественными производителями. Путин поручил правительству подумать, как отрегулировать процесс возвращения иностранных компаний так, чтобы отечественные предприятия сохранили полученные преференции. Вице-премьер Александр Новак заявил, что возвращение западных компаний возможно только на выгодных для России условиях.