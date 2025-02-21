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Собянин фразой «вряд ли что-то светит» оценил возможность прихода Renault

Собянин заявил, что Renault «вряд ли что-то светит» в Москве
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Новости Москвы
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Война санкций
Возвращение в Россию накануне не исключил руководитель французского концерна. Первый вице-премьер Мантуров отметил, что перед обсуждениями возвращения брендов должны быть сняты санкции
Сергей Собянин
Сергей Собянин (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Renault может не исключать возвращения в Россию, но французский автоконцерн вряд ли что-то ждет здесь, заявил мэр Москвы Сергей Собянин, передает ТАСС.

«Вряд ли ему что-то светит», — отметил глава столицы. Руководитель автоконцерна Лука де Мео накануне заявил, что компания не исключает возвращения в Россию, и отметил, что, когда деловые люди видят возможность для бизнеса, они «пытаются ее схватить».

Первый вице-премьер Денис Мантуров, в свою очередь, заявил, что Россия будет рассматривать возращение ушедших компаний «так же пристально», как в 2022 году. «Мы будем рассматривать каждый случай в отдельности, и с тем, с кем нам выгодно сотрудничество, мы будем находить решения», — сказал Мантуров (цитата по «РИА Новости»). Он напомнил, что некоторые компании в договорах по продаже заложили опцион обратного выкупа, но пока никто условия возвращения не обсуждал.

Мантуров подчеркнул, что до разговоров о возвращении компаний нужно снять антироссийские санкции.

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Renault приостановила работу в России в марте 2022 года. Cпустя два месяца компания подписала соглашение о передаче своих российских активов в госсобственность, долю в АвтоВАЗе передали с опционом на шесть лет, в течение которых французская компания может выкупить акции обратно. Тем летом ЗАО «Рено Россия» переименовали в АО «Московский автомобильный завод «Москвич», а осенью на предприятии стартовало производство.

Renault тогда оценивал стоимость своих активов в России в €2,195 млрд. Мантуров говорил, что соглашение «будет условно сделкой «за рубль».

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Сергей Собянин Renault Денис Мантуров иностранные бренды Автомобили Москва
Сергей Собянин фото

Сергей Собянин

политик, Мэр Москвы
21 июня 1958 года
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Денис Мантуров

политик, первый вице-премьер
23 февраля 1969 года
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