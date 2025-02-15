В Союзе торговых центров рассказали о переговорах по возвращению брендов

Россия ведет переговоры с представителям группы Inditex о возвращении известных брендов, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-президента Союза торговых центров (СТЦ) Павла Люлина.

По словам Люлина, беседы проходят неофициально, в частном порядке.

«Есть те, кто ведет переговоры от лица Inditex, зондируют почву. Сейчас Inditex в России официально нет», — цитирует агентство собеседника.

Для возвращения брендовых магазинов в Россию необходима «оттепель» в отношениях Москвы и западных стран, отметил Люлин. В частности, для возобновления торговли нужно снятие санкций, в частности, в секторе логистики и сфере международной оплаты, подчеркнул он.

Возвращение брендов в страну будет сложным, компаниям придется столкнуться с дефицитом свободных торговых площадей, добавил Люлин.

Inditex — испанская компания, владелец крупных сетей магазинов Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear, Stradivarius, Uterqüe.

После начала военной операции Москвы на Украине несколько зарубежных компаний по производству одежды и аксессуаров остановили работу в России. Inditex закрыла свои российские магазины, которых на тот момент было более 500.

Затем стало известно, что иностранная компания договаривается о продаже российского бизнеса базирующейся в ОАЭ группе Daher. Российские власти одобрили сделку в апреле 2023 года