Песков назвал возвращение западных брендов полезным для потребителей

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Западные бренды смогут вернуться на российский рынок и конкурировать с отечественными производителями. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов по поводу сообщений о возможном возвращении некоторых западных компаний в Россию, передает корреспондент РБК.

«Мы, честно говоря, не видели каких-то сообщений со ссылкой на сами западные бренды, что они собираются возвращаться в Москву. Но то, что на конкурентной основе, конечно же, они смогут вернуться в Москву и продолжить конкуренцию с российскими производителями, — это совершенно нормальная мировая торговая практика, и такая конкуренция была бы в интересах потребителей, то есть нас с вами», — отметил Песков на брифинге.

Вице-президент Союза торговых центров (СТЦ) Павел Люлин 15 февраля сообщил, что Россия проводит переговоры с представителями испанской компании Inditex, которая является владельцем брендов Zara, Massimo Dutti, Bershka и других. Он уточнил, что беседы проходят неофициально и в частном порядке.

По мнению главы СТЦ, для успешного возвращения брендов в Россию необходимо улучшение отношений между Москвой и западными странами, снятие санкций, а также решение вопросов в области логистики и международных платежей. Он также подчеркнул, что в случае возвращения брендов компаниям предстоит столкнуться с дефицитом свободных торговых площадей.

Inditex приостановила свою деятельность в России после начала военной операции Москвы на Украине, закрыв более 500 магазинов. В дальнейшем стало известно о сделке по продаже российского бизнеса компании группе Daher, базирующейся в ОАЭ, которую российские власти одобрили в апреле 2023 года.