Hyundai заинтересовалась возвращением в Россию после звонка Трампа Путину
Южнокорейская Hyundai Motor Group (марки машин Hyundai и Kia) рассматривает возможность вернуться на российский рынок, в частности выкупить обратно свой завод в Санкт-Петербурге, сообщают Yonhap и News1.
Интерес компании к возвращению в Россию возрос после переговоров президента США Дональда Трампа с российским и украинским коллегами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, по итогам которых активизировалось обсуждение возможных мирных переговоров.
Hyundai Motor «внимательно следит за ситуацией на рынке», рассказал источник в отрасли News1. Однако в компании заявили, что «пока ничего не подтверждено» в этом отношении, пишет Yonhap.
Hyundai в декабре 2023 года решила продать завод в Санкт-Петербурге российской компании «Арт-Финанс» — структуре бывшего гендиректора «Авилона» Андрея Павловича — за 10 тыс. руб. с возможностью выкупа в течение двух лет. Сделка была завершена в январе 2024 года. Сейчас на предприятии выпускают автомобили Solaris из машинокомплектов, оставшихся от Kia и Hyundai.
Летом 2024 года Hyundai Motors подала не менее 17 заявок на регистрацию товарного знака в России, что, по оценке Yonhap, «поддерживает перспективу» возращения компании на российский рынок.
Однако, отмечает агентство, южнокорейским брендам будет трудно достичь тех успехов в продажах, которые были до их ухода, так как в России сейчас доминируют китайские марки.
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