Hyundai заинтересовалась возвращением в Россию после звонка Трампа Путину

Hyundai на фоне ожидания скорого прекращения огня на Украине после беседы Трампа с Путиным изучает возможность возвращения на российский рынок, пишут Yonhap и News1. В компании отметили, что «пока ничего не подтверждено»

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Южнокорейская Hyundai Motor Group (марки машин Hyundai и Kia) рассматривает возможность вернуться на российский рынок, в частности выкупить обратно свой завод в Санкт-Петербурге, сообщают Yonhap и News1.

Интерес компании к возвращению в Россию возрос после переговоров президента США Дональда Трампа с российским и украинским коллегами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, по итогам которых активизировалось обсуждение возможных мирных переговоров.

Hyundai Motor «внимательно следит за ситуацией на рынке», рассказал источник в отрасли News1. Однако в компании заявили, что «пока ничего не подтверждено» в этом отношении, пишет Yonhap.

Hyundai в декабре 2023 года решила продать завод в Санкт-Петербурге российской компании «Арт-Финанс» — структуре бывшего гендиректора «Авилона» Андрея Павловича — за 10 тыс. руб. с возможностью выкупа в течение двух лет. Сделка была завершена в январе 2024 года. Сейчас на предприятии выпускают автомобили Solaris из машинокомплектов, оставшихся от Kia и Hyundai.

Летом 2024 года Hyundai Motors подала не менее 17 заявок на регистрацию товарного знака в России, что, по оценке Yonhap, «поддерживает перспективу» возращения компании на российский рынок.

Однако, отмечает агентство, южнокорейским брендам будет трудно достичь тех успехов в продажах, которые были до их ухода, так как в России сейчас доминируют китайские марки.