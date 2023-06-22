На производство Ту-214 выделили 41,8 млрд руб.

По словам премьера, проект по выпуску Ту-214 будет модернизироваться и дорабатываться. «Аэрофлот», который намерен приобрести 40 таких лайнеров, просил внести в них изменения

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Правительство приняло решение выделить 41,8 млрд руб. на расширение выпуска самолетов Ту-214, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе рабочей поездки на Казанский авиационный завод, филиал предприятия «Туполев». Средства будут направлены из Фонда национального благосостояния.

Премьер назвал важным расширение производства лайнеров этой модели, отметив, что спрос на Ту-214 превышает десять штук в год. По словам Мишустина, проект будет модернизироваться и дорабатываться.

«Мне кажется, если мы нормально ее доработаем, будет отличная машина», — сказал глава правительства (цитата по ТАСС).

Ту-214 — магистральный узкофюзеляжный самолет с отечественным двигателем ПС-90 вместимостью до 210 человек и дальностью полетов до 6,5 тыс. км. Лайнер был разработан конструкторским бюро Туполева в конце 1980-х — начале 1990-х для замены Ту-154.

Санкции, введенные западными странами после начала военной операции на Украине, затронули в том числе российскую авиационную отрасль. Кроме закрытия воздушного пространства для отечественных авиакомпаний ЕС и США запретили Airbus и Boeing поставлять в Россию самолеты и запчасти к ним, а также осуществлять обслуживание лайнеров. Российские власти разрешили авиакомпаниям регистрировать права на иностранные самолеты в лизинге. По оценке Росавиации, использовать западные лайнеры при условии поддержания летной годности можно будет до 2030 года.

Организация серийного производства российских самолетов для замены иностранных займет три—пять лет, отмечали в правительстве. Мишустин весной говорил, что в России с 2026 года планируется обеспечить ежегодный выпуск более 100 самолетов.

В Минтрансе указывали, что Ту-214 рассматривается «Аэрофлотом» и другими перевозчиками как потенциально базовый самолет. Авиакомпания в период с 2023 по 2030 год намерена приобрести 40 таких самолетов. В то же время у «Аэрофлота» есть ряд замечаний к лайнеру и он попросил казанский завод предприятия «Туполев» внести изменения, писал РБК. Требования касаются, например, спасательного оборудования и конструкции пассажирских кресел.

Кроме того, в интервью РБК глава «Аэрофлота» Сергей Александровский говорил, что перевозчику нужны Ту-214, которые эксплуатируются двумя членами экипажа, а не тремя, а именно без бортинженеров, поскольку таких специалистов сейчас не готовят.