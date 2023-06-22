На производство Ту-214 выделили 41,8 млрд руб.

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 июня
EUR ЦБ: 92 (-0,07) Инвестиции, 21 июн, 17:30 Курс доллара на 22 июня
USD ЦБ: 84,25 (+0,01) Инвестиции, 21 июн, 17:30
На юге Москвы загорелся завод по переработке мусора Общество, 16:47
Марио Фернандес вернется в ЦСКА Спорт, 16:47
FT узнала о кампании США для недопущения переворота на выборах в Бразилии Политика, 16:41
Госдума приняла закон об упрощенной выдаче ВНЖ контрактникам-иностранцам Политика, 16:41
Новая Granta превратится в Iskra. Что известно о новой модели Lada Авто, 16:40
В Кремле оценили перевод западными СМИ фразы Путина «хрен им» Политика, 16:17
Бах обвинил Россию в попытке провести политизированные соревнования Спорт, 16:17
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
На интенсиве РБК Pro вы научитесь использовать чат-бот для решения ваших задач
Купить интенсив
Строгая диета и солярий не вылечат воспаления на коже. Что советуют врачи Pro, 16:12
ПСБ профинансирует строительство жилья для предприятий судостроения Пресс-релиз, 16:10
Семейный топ: подборка больших квартир РБК и ПИК, 16:10
«Полюс» принял решение завершить программы депозитарных расписок Инвестиции, 16:09
Маск назначил Цукербергу место боя Бизнес, 16:05
«Дочка» РЖД показала новую форму проводников Общество, 15:59
На производство Ту-214 выделили 41,8 млрд руб. Бизнес, 15:46
Бизнес ,  
0 

На производство Ту-214 выделили 41,8 млрд руб.

Премьер-министр Мишустин: на производство Ту-214 выделено 41,8 млрд руб.
По словам премьера, проект по выпуску Ту-214 будет модернизироваться и дорабатываться. «Аэрофлот», который намерен приобрести 40 таких лайнеров, просил внести в них изменения
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Правительство приняло решение выделить 41,8 млрд руб. на расширение выпуска самолетов Ту-214, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе рабочей поездки на Казанский авиационный завод, филиал предприятия «Туполев». Средства будут направлены из Фонда национального благосостояния.

Премьер назвал важным расширение производства лайнеров этой модели, отметив, что спрос на Ту-214 превышает десять штук в год. По словам Мишустина, проект будет модернизироваться и дорабатываться.

«Мне кажется, если мы нормально ее доработаем, будет отличная машина», — сказал глава правительства (цитата по ТАСС).

Ту-214 — магистральный узкофюзеляжный самолет с отечественным двигателем ПС-90 вместимостью до 210 человек и дальностью полетов до 6,5 тыс. км. Лайнер был разработан конструкторским бюро Туполева в конце 1980-х — начале 1990-х для замены Ту-154.

Санкции, введенные западными странами после начала военной операции на Украине, затронули в том числе российскую авиационную отрасль. Кроме закрытия воздушного пространства для отечественных авиакомпаний ЕС и США запретили Airbus и Boeing поставлять в Россию самолеты и запчасти к ним, а также осуществлять обслуживание лайнеров. Российские власти разрешили авиакомпаниям регистрировать права на иностранные самолеты в лизинге. По оценке Росавиации, использовать западные лайнеры при условии поддержания летной годности можно будет до 2030 года.

Организация серийного производства российских самолетов для замены иностранных займет три—пять лет, отмечали в правительстве. Мишустин весной говорил, что в России с 2026 года планируется обеспечить ежегодный выпуск более 100 самолетов.

В Минтрансе указывали, что Ту-214 рассматривается «Аэрофлотом» и другими перевозчиками как потенциально базовый самолет. Авиакомпания в период с 2023 по 2030 год намерена приобрести 40 таких самолетов. В то же время у «Аэрофлота» есть ряд замечаний к лайнеру и он попросил казанский завод предприятия «Туполев» внести изменения, писал РБК. Требования касаются, например, спасательного оборудования и конструкции пассажирских кресел.

Читайте на РБК Pro
Какие сюрпризы ждут инвестора при покупке недвижимости в ОАЭ
В Белоруссии легализовали параллельный импорт: как это поможет бизнесу
Без «кинокорма» и алкоголя: как жил актер Георгий Вицин
Как сын бедного моноциклиста и матери-подростка стал основателем Amazon

Кроме того, в интервью РБК глава «Аэрофлота» Сергей Александровский говорил, что перевозчику нужны Ту-214, которые эксплуатируются двумя членами экипажа, а не тремя, а именно без бортинженеров, поскольку таких специалистов сейчас не готовят.

Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Ту-214 Михаил Мишустин ФНБ
Материалы по теме
Чемезов заявил о цене ниже рыночной на МС-21 для российских перевозчиков
Экономика
Казахстан ввел месячный запрет на импорт российского авиатоплива
Политика
Для иностранных самолетов «Аэрофлота» создадут лизинговую компанию
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter