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Росавиация заявила о возможности летать на западных самолетах до 2030-го

Нерадько: на самолетах Airbus и Boeing «спокойно можно летать» до 2030 года
От термина «каннибализация» надо отказаться, так как в перестановке запчастей между самолетами нет ничего необычного, заявил РБК глава Росавиации Александр Нерадько. На Airbus и Boeing можно летать до 2030 года, уверен он
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Александр Нерадько
Александр Нерадько (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Западные самолеты российских авиакомпаний при условии выполнения работ по поддержанию их летной годности могут «спокойно летать» до 2030 года, рассказал в интервью РБК руководитель Росавиации Александр Нерадько.

С этой оценкой согласны руководители крупнейшей российской авиагруппы «Аэрофлот» и единой дальневосточной авиакомпании «Аврора» Сергей Александровский и Константин Сухоребрик. «Аэрофлот», который, по собственным данным, обладает одним из самых молодых парков в мире, сможет использовать самолеты Airbus и Boeing даже после 2030 года, говорил в интервью РБК Александровский. «Если ситуация [с поставками запчастей] не будет ухудшаться и мы найдем пути, как ее [импортную технику] поддерживать, то наши магистральные A319 еще десять лет будут летать без проблем. А дальше эти самолеты просто постареют», — отмечал в декабре 2022 года Сухоребрик.

Интервью с Александром Нерадько читайте на сайте rbc.ru в среду, 1 февраля, в 7:00 мск.

По словам Нерадько, запрет на поставку запчастей и техобслуживание авиатехники в компаниях из стран, объявивших против российской авиаотрасли санкции после начала военной операции на Украине, не повлиял на безопасность полетов в России. В рабочих поездках он пользуется только воздушным транспортом и практически всегда летает обычными рейсовыми самолетами и вертолетами коммерческих авиакомпаний. «У меня есть уверенность, что не стало опаснее летать. И это никак не связано с наличием или отсутствием оригинальных запчастей», — утверждает чиновник.

При этом глава Росавиации выступает против использования термина «каннибализация». «Он появился с подачи тех, кто никогда не работал в гражданской авиации и не знает, что перестановка исправных запасных частей с самолета на самолет практиковалась всегда и везде, в том числе и во времена Советского Союза», — объяснил он.

Авторы
Компании
Артём Кореняко Артём Кореняко
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА
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