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«Аэрофлот» подписал соглашение о закупке самолетов на рекордный ₽1 трлн

Всего в парк авиакомпании поступят 339 российских самолетов, в том числе 210 самолетов МС-21 и 40 Ту-214. Соглашение рассчитано до 2030 года, поставки начнутся в 2023 году
«Аэрофлот» AFLT ₽30 -2,09% Купить
Фото: Марина Лысцева / ТАСС
Фото: Марина Лысцева / ТАСС

«Аэрофлот» и ОАК подписали на Восточном экономическом форуме (ВЭБ) соглашение «о намерениях в отношении приобретения» 339 самолетов отечественного производства, передает корреспондент РБК.

Ранее сообщалось о намерении авиакомпании законтрактовать 323 российских борта, то есть «Аэрофлот» увеличил закупку на 16 машин.

Вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что сумма контракта составила более 1 трлн руб., что является рекордом, передает «РИА Новости».

Соглашение предусматривает передачу «Аэрофлоту» на условиях аренды 210 самолетов МС-21, 89 самолетов Superjet-NEW и 40 Ту-214 в период с 2023 по 2030 год. В следующем году в флот перевозчика поступят первые два Superjet-NEW, а начиная с 2024 года планируется поставка первых шести самолетов МС-21 и первых семи самолетов Ту-214.

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Фото:Гавриил Григоров / ТАСС

«Из 339 самолетов почти 300 — это машины новых поколений МС-21 и «Суперджет». Надежным подспорьем им станет Ту-214 — этот самолет ранее производился для спецзаказчиков и хорошо зарекомендовал себя, — прокомментировал генеральный директор «Ростеха» (в госкорпорацию входит ОАК) Сергей Чемезов. — Флагманом в парке «Аэрофлота» станет именно МС-21 — это гордость нашего авиастроения, в нем использованы инновационные конструкторские решения, которые оценят, уверен, и летчики, и пассажиры»

По словам Чемезова, все самолеты будут поставлены «в импортозамещенном виде», то есть с бортовыми системами и агрегатами российского производства.

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Сейчас в парке «Аэрофлота» находятся 183 самолета, следует из данных авиакомпании. Еще 129 самолетов эксплуатирует «Россия» и 41 — «Победа», входящие в группу «Аэрофлот».

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Фото:Максим Богодвид / РИА Новости

Генеральный директор авиакомпании Сергей Александровский сообщал, что стратегия авиакомпании по расширению парка полностью синхронизирована с программой развития транспортной отрасли до 2030 года.

«Потребуется увеличение и привлечение дополнительных пилотов в количестве порядка 3,5 тыс. человек под эту программу, также потребуется восемь полнопилотажных тренажеров, то есть это серьезный импульс для развития компании не только в среднесрочной, но и в долгосрочной перспективе, я бы сказал», — пояснял Александровский.

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Артём Кореняко Артём Кореняко, Мария Лисицына Мария Лисицына
Аэрофлот ОАК МС-21 Ту-214 Superjet Ростех
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