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Война санкций ,  

Минтранс назвал Ту-214 претендентом на базовый самолет «Аэрофлота»

Ту-214 — магистральный узкофюзеляжный самолет, разработанный в конце 1980-х. Объединенная авиастроительная корпорация ранее анонсировала производство 70 таких лайнеров до 2030 года
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

«Аэрофлот» и другие российские авиакомпании рассматривают Ту-214 в качестве базовой модели самолетов, на которую планируется переходить, заявил министр транспорта России Виталий Савельев в интервью Наиле Аскер-заде в эфире телеканала «Россия 1».

«Ту-214 — одна из моделей, которую также рассматривают авиакомпании, в частности «Аэрофлот», как одну из базовых моделей, на которую он будет потихоньку в процессе переходить», — сказал он.

Ту-214 — магистральный узкофюзеляжный самолет с отечественным двигателем ПС-90 вместимостью до 210 человек и дальностью полетов до 6,5 тыс. км. Лайнер был разработан конструкторским бюро Туполева в конце 1980-х — начале 1990-х для замены Ту-154.

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Технологии и медиа
Фото:Global Look Press

В апреле в «Ростехе» сообщили, что Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) планирует построить 70 самолетов Ту-214 до 2030 года. Уже сейчас эта модель малой серией выпускается в Казани, сообщили в компании.

В конце февраля западные страны, включая США, Британию, Канаду и весь ЕС, запретили полеты российских авиакомпаний в своем воздушном пространстве. Кроме того, ЕС запретил экспортировать в Россию товары для авиационной и космической отраслей, в том числе самолеты.

После этого американский производитель авиационной техники Boeing временно прекратил техническое обслуживание и поддержку российских авиакомпаний и поставки им запчастей. Вслед за ним аналогичные меры принял европейский производитель Airbus.

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Западные санкции привели к случаям ареста самолетов российских авиакомпаний за рубежом. После этого в России был принят закон, который разрешил регистрировать права на иностранные самолеты в лизинге.

В условиях отсутствия поставок запчастей вице-премьер Юрий Борисов допустил, что часть иностранного флота может быть разобрана по мере деградации авиапарка. Также он говорил, что на организацию серийного производства российских самолетов различных классов уйдет три-пять лет.
 

Авторы
Теги
Кирилл Соколов
Ту-214 самолеты Аэрофлот Виталий Савельев Минтранс

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