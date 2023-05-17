«Аэрофлот» попросил внести почти 100 изменений в салоны новых Ту-214

«Аэрофлот» предложил 99 изменений в салон Ту-214, текущую стоимость которого эксперты оценивают в ₽500 млн на самолет. Не все просьбы заказчика выполнимы, но согласование интерьера находится на финальной стадии, говорят в ОАК

«Аэрофлот» и «Туполев» обсуждают компоновку Ту-214 на 175 пассажирских мест (в первом салоне — 12 кресел, во втором — 97, в третьем — 66) (Фото: Максим Богодвид / РИА Новости)

«Аэрофлот» попросил компанию «Туполев» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию; ОАК) внести 99 изменений в пассажирский салон среднемагистральных самолетов Ту-214. Это следует из рабочей переписки между перевозчиком и производителем в апреле 2023 года, с которой ознакомился РБК (ее подлинность подтвердил собеседник, знакомый с проектом поставки Ту-214). Представители авиакомпании и ОАК подтвердили, что стороны продолжают обсуждать параметры интерьера пассажирского салона Ту-214.

В сентябре 2022 года «Аэрофлот» подписал с ОАК соглашение о намерении приобрести 339 новых российских самолетов, в том числе 40 Ту-214. В конце прошлого года гендиректор авиакомпании Сергей Александровский говорил в интервью РБК, что ей нужны в парке Ту-214 (первый полет этого самолета состоялся еще в мае 1996 года), для того чтобы снизить риски при начале использования новых самолетов МС-21, которые еще не введены в коммерческую эксплуатацию. «Аэрофлот» предварительно заказал 210 таких лайнеров, поставка первого из них намечена на декабрь 2024 года — январь 2025-го.

Интерьер Ту-214, как и самолет в целом, — это разработки 30-летней давности, отмечает гендиректор компании «Центр авиационных технологий и интерьера» (ЦАТИ) Сергей Павлов. Поэтому сейчас возникают вопросы о необходимости модернизации самолета с учетом современных требований и имеющихся технологических решений, объясняет он. Самолеты Ту-214 обладают потенциалом развития, модернизации и кастомизации под параметры авиакомпаний, подчеркивает представитель ОАК. «Аэрофлот» и ОАК находятся «в конструктивном диалоге» по формированию облика компоновки и параметров интерьера пассажирского салона самолетов Ту-214, добавил представитель перевозчика.

Какие возникли замечания

«Аэрофлот» попросил внести изменения в пассажирский салон Ту-214, после того как в начале 2023 года специалисты авиакомпании посетили Казанский авиазавод, где строятся эти самолеты, говорит собеседник РБК. По словам представителя ОАК, в ходе самого осмотра у представителей «Аэрофлота» не было замечаний: «Идет нормальный рабочий процесс согласования кастомизированной конфигурации воздушного судна».

Предложения авиакомпании касаются пассажирских кресел, сервисной панели пассажиров, кухни и освещения, системы развлечения, дверей и др., следует из рабочей переписки между компаниями. В частности, перевозчик попросил:

Увеличить объем багажных полок, чтобы чемоданы размещались поперек «на боку» и на одну полку влезало до шести чемоданов cabin size (по требованиям «Аэрофлота», не больше 55 см в длину, 40 см в ширину, 25 см в высоту). Но это возможно при выделении дополнительного финансирования, а эргономика доступа к креслу при этом ухудшится, следует из переписки.

Сейчас размер полок Ту-214 такой же, как у зарубежных машин аналогичного класса, утверждает представитель ОАК. У Ту-214 индивидуальное пространство для пассажиров, и объем багажных полок сопоставим с самолетами Airbus семейства A320 со старыми салонами, замечает исполнительный директор отраслевого агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев. У Superjet и МС-21 эти параметры не уступают последним моделям западных производителей, добавляет он.

Пассажиры в салоне экономического класса не сильно притязательны к отделке интерьера, но некоторые моменты могут быть критичны — например, габариты багажных полок, полагает директор группы корпоративных рейтингов АКРА Александр Гущин. Если правила провоза багажа авиакомпании подразумевают возможность взять с собой в салон ручную кладь, которая не будет помещаться на полках, это приведет к резкому снижению лояльности пассажиров, объясняет он.

Если необходимо, у «Туполева» есть возможности изготовления по индивидуальному заказу различных вариантов багажных полок, в том числе с увеличенной вместимостью, утверждает представитель ОАК.

На креслах бизнес-класса «Аэрофлот» просит установить под спинкой опускающуюся подножку для пассажира, сидящего в следующем ряду, в столиках — подставки для телефона или планшета. Но эти требования пока невыполнимы, следует из переписки.

Авиакомпания также попросила привести аварийно-спасательное оборудование Ту-214 в соответствие с западным оборудованием, используемым в «Аэрофлоте» (авиакомпания до сих пор в основном летает на самолетах Airbus и Boeing). Специалисты «Туполева» замечают, что импортное оборудование в Россию не поставляется (из-за санкций), и предлагают его заменить на российские аналоги.

На кухне перевозчик хочет использовать оборудование стандарта ATLAS, которое в Россию не поставляется после введения западных санкций в 2022 году. На замену производитель также предлагает установить российское оборудование, но других размеров.

«Обсуждаем с ОАК реализацию максимально возможного количества опций для того, чтобы пассажиры получили тот же высокий уровень комфорта и сервиса на борту, к которому они привыкли на рейсах «Аэрофлота», — поясняет представитель «Аэрофлота». ОАК «внимательно» работает с запросами заказчиков, указывает ее представитель. «У нас есть многолетний опыт конструктивного сотрудничества с группой «Аэрофлот» и по Superjet, и по МС-21, облик которых с заказчиком был согласован», — напоминает он.

То, что авиакомпания выставляет требования к конфигурации самолета и его салону, — это нормальная практика, тем более «Аэрофлот» — стартовый заказчик, который собирается приобрести много самолетов, отмечает гендиректор консалтинговой компании Friendly Avia Support Александр Ланецкий. Авиакомпании понимают, что пассажиру особо нет дела до легкости обслуживания и топливной эффективности самолета, но в том или ином виде неудобный салон будет постоянным предметом обсуждения, добавляет старший директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Игорь Смирнов. Вместо того чтобы бороться с этими претензиями маркетингом, лучше заранее попробовать внести изменения в салон, считает он.

Сколько это будет стоить

За такую кастомизацию, как правило, платит сам заказчик, говорит Пантелеев. По его словам, бывают исключения, но к Ту-214 они не относятся. «Ценность самолета [Ту-214] в том, что его можно производить практически «как есть», то есть без длительных и дорогих работ по модернизации, сертификации и др. Если дорабатывать Ту-214 до уровня самолетов, спроектированных в последнее время, цена может радикально увеличиться, а сроки затянутся», — объясняет он.

Минимальная стоимость первых Ту-214 для «Аэрофлота» составляет 3,144 млрд руб. ($39 млн), следует из инвестиционного проекта льготного лизинга российских воздушных судов, который в январе 2023 года утвердил премьер Михаил Мишустин. Это значительно ниже, чем у новых моделей Boeing 737 MAX или Airbus A320neo, но Ту-214 по сравнению с ними сильно устарел, замечает Ланецкий.

По оценке Павлова, стоимость существующего интерьера самолетов Ту-214 составляет около 500 млн руб. без учета системы развлечения, то есть на нее приходится около 16% заявленной стоимости лайнера. На долю пассажирского салона, включая системы кислородного питания, в структуре себестоимости воздушного судна может приходиться как раз от 10 до 20%, напоминает директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР Александр Диваков. Технологии и материалы, применяемые в интерьерах импортных самолетов, доступны российским разработчикам и производителям, замечает Павлов. Но до введения западных санкций не было необходимости в разработке и производстве таких компонентов интерьера в России, поскольку их себестоимость достаточно высока, а конкуренция с Airbus и Boeng потребовала бы значительных вложений.

В пресс-службах ОАК и «Аэрофлота» не стали комментировать, во сколько могут обойтись обсуждаемые изменения салона. «Салон [Ту-214] будет прежний, но адаптированный под ряд пожеланий заказчика», — говорит представитель ОАК. По его словам, «значительная часть» пожеланий заказчика будет реализована в первых поставках, сейчас согласование салона находится на финальной стадии. «В конечном итоге нас с «Аэрофлотом» объединяет общее понимание, что главными приоритетами являются безопасность и комфорт пассажиров, обеспечение россиян современным и доступным воздушным транспортом», — заключает представитель ОАК.