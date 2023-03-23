Мишустин пообещал ежегодный выпуск более 100 самолетов с 2026 года

Премьер Мишустин: в России с 2026 года наладят ежегодный выпуск более 100 самолетов

Премьер сообщил, что завершены испытания регионального Ил-114 и легкого многоцелевого самолета «Байкал», а первый полет обновленного Sukhoi Superjet с российским двигателем состоится в ближайшие три месяца

Фото: Марина Лысцева / ТАСС

В России с 2026 года планируется обеспечить ежегодный выпуск более 100 самолетов различных модификаций, заявил, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства, премьер-министр Михаил Мишустин. Трансляцию вел РБК.

«Все решения по необходимому объему финансирования отрасли приняты. Сейчас главное не снижать набранные темпы», — сказал глава российского правительства.

Сейчас в России создается линейка современных самолетов и вертолетов. В прошлом году, сообщил Мишустин, завершились аэродинамические испытания обновленного лайнера Sukhoi Superjet, который будет оснащаться российскими двигателями ПД-8 пятого поколения вместо иностранных. Первый полет лайнера запланирован на ближайшие три месяца.

Мишустин отметил, что состоялись успешные летные испытания опытных образцов регионального Ил-114 и легкого многоцелевого самолета «Байкал». В декабре, сообщил премьер-министр, сертифицирован двигатель ПД-14 и композитное крыло на среднемагистральный МС-21.

После начала военной операции на Украине США и ЕС закрыли воздушное пространство для российских самолетов, запретили поставки авиационной техники и запчастей в Россию и ввели ограничения на их обслуживание.

Западные санкции привели к тому, что зарубежные лизингодатели потребовали у российских авиаперевозчиков вернуть лайнеры. Росавиация рекомендовала авиакомпаниям не выполнять рейсы за границу на машинах, которые находятся в иностранном лизинге. Кроме того, Владимир Путин в прошлом году подписал закон, который позволяет регистрировать в России права на такие воздушные суда. Летать на оставшихся в стране самолетах западного производства при условии поддержания их летной годности можно будет до 2030 года, считают в Росавиации.

В прошлом году в правительстве заявляли, что на организацию серийного производства российских самолетов различных классов уйдет три–пять лет. В январе Мишустин подписал инвестиционный проект льготного лизинга российских судов, который предусматривает поставку «Аэрофлоту» новых Superjet, первых МС-21 и Ту-214. Общая стоимость всех самолетов составит 175,4 млрд руб., финансирование привлекут из Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Вице-премьер Денис Мантуров тогда же сообщил, что проект поставки полностью согласован, но на совещании с правительством президент Владимир Путин указал, что на некоторых предприятиях заказов на самолеты на 2023 год до сих пор нет. «Долго, слишком долго. Пожалуйста, я вас прошу ускорить эту работу», — потребовал глава государства.