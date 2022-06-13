В правительстве оценили сроки замены иностранных самолетов на российские

На серийное производство самолетов на замену импортных уйдет от трех до пяти лет, считает вице-премьер Борисов. По его словам, есть шанс «массово нарастить» производство, чтобы все перевозки осуществлялись на российских самолетах

Фюзеляж самолета Ту-214 в цехе (Фото: Максим Богодвид / РИА Новости)

На организацию серийного производства российских самолетов различных классов «в нужном количестве» уйдет три-пять лет, заявил в интервью РБК вице-премьер Юрий Борисов (курирует в правительстве промышленность).

«За это время мы должны использовать свой шанс массово нарастить производство моделей МС-21, Superjet New и Ту-214, чтобы уже насытить рынок различным типажом самолетов ближнемагистральных и дальнемагистральных, — сказал он. — К этому еще надо добавить Ил-96. Чтобы все перевозки осуществлялись на наших отечественных летательных аппаратах».

В конце февраля Евросоюз запретил продажу России самолетов и запчастей в ответ на начало спецоперации на Украине, затем к этому запрету присоединились Великобритания и другие западные страны. «Этот запрет на продажу всех самолетов, запасных частей и оборудования российским авиакомпаниям ухудшит состояние одного из ключевых секторов экономики России и передвижения внутри страны, поскольку три четверти нынешнего коммерческого воздушного флота России были построены в ЕС, США и Канаде», — говорилось в сообщении Брюсселя.

После этого импортные лайнеры, на которых летали российские компании, начали арестовывать за рубежом. Из 1367 самолетов, которые эксплуатируют перевозчики из России, за границей арестованы 78, или около 10% от всех иностранных самолетов в стране, рассказывал глава Минтранса Виталий Савельев 22 марта. Тогда он сообщил, что власти пытаются договориться о выкупе самолетов с зарубежными лизингодателями. Отдать самолеты Россия не может, поскольку это «означает оставить себя без авиации», — добавлял он.

В апреле стало известно о cложностях с эксплуатацией одного из самых распроcтраненных ближнемагистральных самолетов российского производства Superjet, которые эксплуатируются с 2011 года. Глава «ИрАэро» Юрий Лапин предупредил о том, что из-за западных санкций авиакомпании не могут обеспечить ремонт и поддержание технической годности российско-французских двигателей SaM146, что в краткосрочной перспективе может привести к «остановке парка» Superjet.

«Отказ от поставки нам двигателей, авионики, конечно, потребовал пересмотреть все производственные программы», — признает Борисов. Но при этом он утверждает, что власти планируют выйти на производство «чисто отечественного» самолета (без импортных деталей) Superjet New c 2023 года в объеме около 20 штук в год. «Интенсивно ведут работы по импортозамещению [среднемагистрального] МС-21, идет подготовка расширения производства. В 2024 году мы надеемся получить первые шесть машин тоже с чисто отечественными двигателями ПД-14», — говорит вице-премьер. Дальше, по его словам, их производство будет наращиваться — 12, 24, 32, 72 лайнера в год.

В июне 2021 года директор по маркетингу и продажам гражданской авиатехники корпорации «Иркут» (входит в «Ростех») заявил, что российская авиационная отрасль нуждается в кредитах общим объемом до 4,15 трлн руб. для финансирования программ лизинга 1099 гражданских пассажирских самолетов МС-21, Superjet 100 и Ил-114-300 до 2035 года. Он объяснил, что российским авиакомпаниям потребуется 734 самолета Ил-114-300, Superjet 100 и МС-21 (около 70% от заявленного объема), а еще 365 таких воздушных судов «Иркут» рассчитывает поставить за рубеж. Позже глава Минпромторга Денис Мантуров уточнял, что программа закупки авиатехники для компаний с госучастием, рассчитанная до 2030 года, предполагает выделение 2,5 трлн руб.