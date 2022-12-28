«Аэрофлот» потребует сократить экипажи в самолетах Ту-214

«Аэрофлоту» нужен Ту-214 с экипажем из двух человек, а не из трех, как сейчас предлагает его производитель, заявил РБК глава компании Сергей Александровский. Но на эту разработку требуется время

Самолет Ту-214 (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

«Аэрофлоту» нужны самолеты Ту-214, которые управляются только двумя членами экипажа — командиром и вторым пилотом. Об этом в интервью РБК рассказал глава компании Сергей Александровский. В сентябре группа подписала соглашение с Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК) на поставку 339 российских самолетов, включая 40 Ту-214.

Но российская промышленность производит среднемагистральные самолеты Ту-214, которыми может управлять экипаж только из трех человек — двух пилотов и бортинженера. Последний нужен для обеспечения контроля, управления разными системами самолета и др. «В части Ту-214 у нас однозначно будут требования по переходу или приведению его к двухчленному экипажу. Это сложновыполнимая задача для производителя, но мы это требование не снимем и будем на нем настаивать», — подчеркнул Александровский. По его словам, первые поставки Ту-214 планируются на 2024 год. Но подтверждения от промышленности, что самолеты к тому времени смогут соответствовать требованиям авиакомпании, у «Аэрофлота» пока нет.

Для реализации подписанного на ВЭФе соглашения с «Аэрофлотом» идет работа над определением деталей поставок, включая облик Ту-214, сообщили РБК в пресс-службе ОАК. В рамках программы наращивания производства самолета (сейчас авиазавод в Казани может выпускать несколько Ту-214 в год) предусмотрены совершенствование и модернизация ряда систем и агрегатов, добавили там, не раскрывая деталей.

Почему «Аэрофлоту» понадобился Ту-214 без бортинженера

По словам Александровского, «Аэрофлот» не готов эксплуатировать Ту-214 с бортинженером в составе экипажа, потому что таких специалистов и школы, которая их готовит, нет. «Для нас это и дополнительные расходы. То есть даже если будут первые поставки с трехчленной кабиной и мы согласимся с этим, все равно будут условия о каком-то фиксированном сроке по приведению в соответствие с нашими требованиями и замене последующей кабины на двухчленную», — говорит топ-менеджер.

Сколько лет проекту Ту-214 Постановление российского правительства о запуске в производство на Казанском авиационном заводе (входит в ОАК) Ту-214 (Ту-204-200) вышло более 20 лет назад, в мае 1992-го. Спустя четыре года, в мае 1996-го, состоялся первый полет опытного образца Ту-214. Его максимальная пассажировместимость составляет 210 человек. «Ту-214 — надежная и проверенная временем машина», — утверждают в пресс-службе ОАК.

Необходимость приобретения Ту-214 в «Аэрофлоте» объясняют тем, что современный российский среднемагистральный самолет МС-21 — абсолютно новая машина. Коммерческие поставки МС-21 (рассчитан на перевозку 160–211 пассажиров) планируется начать с 2025 года, говорил на ВЭФе вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров. «Но как МС-21 полетит, сколько он будет находиться в подконтрольной эксплуатации, как будет проходить процесс совместных доработок — на эти вопросы сейчас никто не ответит», — замечает Александровский. Наличие в парке Ту-214, летающего самолета с понятными характеристиками, позволит «Аэрофлоту» «в спокойном ритме довести МС-21 до нужных кондиций», добавляет он.

В 2013 году ульяновский авиазавод «Авиастар-СП» (входит в ОАК) сертифицировал самолет Ту-204СМ, чей цифровой бортовой комплекс электронного оборудования обеспечивал работу кабинного экипажа в составе двух пилотов. Но в 2016-м этот проект закрыли из-за готовящегося выхода на рынок его конкурента МС-21 (совершил первый полет в 2017-м). По словам исполнительного директора отраслевого агентства «АвиаПорт» Олега Пантелеева, для Ту-214 адаптация наработок по примеру Ту-204СМ потребует выпуска нового комплекта документации и проведения испытаний для получения дополнения к сертификату типа, поэтому эти работы могут занять три года от открытия финансирования до получения документов. В таких условиях поставлять в авиакомпании Ту-214 со старой кабиной, а расходы на третьего члена экипажа компенсировать перевозчикам живыми деньгами рациональнее, чем вкладываться в доработку самолета, который нужен уже сейчас и который не станет крупносерийным, полагает Пантелеев.