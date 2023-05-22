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Дерипаска напомнил «деловым русичам» о примере Афанасия Никитина

Олег Дерипаска предложил «деловым русичам» дорогу в Индию, Индонезию и Латинскую Америку
Бизнесмен заявил, что страны Азии и Латинской Америки «прагматично настроены к налаживанию связей» и переориентировать торговлю на них будет сложно, но «не невозможно»
Олег Дерипаска
Олег Дерипаска (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Бизнесмен Олег Дерипаска посоветовал предпринимателям переориентироваться на рынки Азии и Латинской Америки.

«А для трудовой части из деловых русичей — дорога в Индию, Индонезию, Латинскую Америку и другие страны, прагматично настроенные к налаживанию связей, торговли, привлечению в качестве партнеров и инвесторов. Далеко, сложно, много региональных особенностей, но не невозможно», — написал он в телеграм-канале. Дерипаска добавил, что «сложнее всего русичам придется дома отбиваться от госкапитализма».

К посту предприниматель прикрепил ссылку на статью в «Викитеке» о «Хождении за три моря» купца Афанасия Никитина. Путевые заметки XV века посвящены путешествию автора в Индию, Персию и на Кавказ.

После введения против России западных санкций в ответ на военную операцию на Украине власти объявили о планах переориентировать торговлю на новые рынки. Россия увеличила товарооборот с Китаем и Индией, а в апреле этого года министр иностранных дел Сергей Лавров отправился в турне по странам Латинской Америки — он обсудил с коллегами в Бразилии, Венесуэле, Никарагуа и на Кубе, в частности, сотрудничество в торгово-экономической сфере.

Дерипаска летом прошлого года оценил сроки восстановления российской экономии в восемь–девять лет. Он призывал искать новые рынки и заниматься экспортом.

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Олег Дерипаска торговля
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