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Россия вошла в пятерку крупнейших торговых партнеров Индии

Россия стала четвертым по величине импортером Индии
Россия поднялась с 18-го места по импорту в Индии на четвертое за счет увеличившихся продаж нефти. В январе Россия третий месяц подряд становилась крупнейшим поставщиком сырья в страну
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Товарооборот Индии и России за неполный 2022-2023 финансовый год достиг $39,8 млрд, таким образом Россия вошла в пятерку крупнейших торговых партнеров Нью-Дели, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные министерства торговли и промышленности Индии. Как пишет The Times Of India, за десять месяцев из России в Индию было ввезено товаров на $37,3 млрд.

В период 2021-2022 годов Россия была на 18-м месте по импорту, на ее долю приходились товары общей стоимостью $9,86 млрд, а за десятимесячный период нынешнего финансового года Москва стала четвертым по величине импортером Индии.

Это объясняется импортом российской нефти. Так, в январе Россия третий месяц подряд становилась крупнейшим поставщиком сырья в Индию: аналитики Vortexa посчитали, что по сравнению с ноябрем 2022 года поставки нефти выросли на 24%. В декабре Россия поставляла Индии 1,17 млн баррелей сырья в сутки. Все это происходит на фоне введенного странами Запада потолка цен на российскую нефть — в декабре Евросоюз согласовал его размер на уровне $60 за баррель. Лимит цен вступил в силу 5 декабря, а 5 февраля 2023 начал действовать и для нефтепродуктов.

Другими крупнейшими торговыми партнерами Индии за прошедшие десять месяцев стали США ($108,4 млрд), Китай ($95,9 млрд), ОАЭ ($70,2 млрд) и Саудовская Аравия ($44,3 млрд).

Собеседники агентства Reuters в нефтяной индустрии в середине декабря говорили, что «рынок переполнен» российской нефтью, так как Москва начала искать покупателей на азиатских рынках по цене ниже себестоимости. Скидка на российское топливо в Индии в декабре 2022 года составила $12–15 по сравнению со сделками, которые заключались ранее.

По данным Международного энергетического агентства, в 2022 году Индия вытеснила Европу в качестве главного покупателя морской нефти из России, увеличив импорт нефти в 16 раз по сравнению с февралем 2022 года.

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