Путин заявил, что Россия переориентирует экспорт и импорт на новые рынки

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Российский рынок будет переориентирован на новые рынки в связи с кризисом международной торговли. Об этом заявил президент Владимир Путин на XVIII Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Расшифровка его речи опубликована на сайте Кремля.

«В России реализуются масштабные меры по переориентации своих экспортно-импортных операций на новые рынки. Ведется работа по обустройству и повышению эффективности новых магистральных международных коридоров Восток — Запад и Север — Юг», — сказал Путин.

Президент уточнил, что переориентация нужна в связи с кризисом в международной торговле. Он отметил, что особое внимание уделяется «развитию совместной транспортно-логистической инфраструктуры, снятию ограничений, мешающих торговым и инвестиционным обменам».

Евросоюз 15 марта в рамках одного из пакетов санкций ввел запрет на импорт широкой номенклатуры российской железной и стальной продукции, а также предметы роскоши. Также под санкции попали крупнейшие нефтяные компании России. В связи с этим Путин поручил ускорить переориентацию экспорта нефти и газа, предложив рассмотреть Африку, Азию и Латинскую Америку.

Ранее президент говорил, что переориентация экспорта — это «тенденция последних лет». По его мнению, в планировании развития отрасли нужно «исходить из того, что в обозримой перспективе поставки энергоресурсов в западном направлении все-таки будут сокращаться».

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прилетел в Россию по приглашению Путина вечером 27 ноября, днем ранее Токаев вступил в должность президента Казахстана после выборов.