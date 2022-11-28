Путин заявил, что Россия переориентирует экспорт и импорт на новые рынки

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 ноября
EUR ЦБ: 63,3 (+0,42) Инвестиции, 16:00
Курс доллара на 29 ноября
USD ЦБ: 60,75 (+0,27) Инвестиции, 16:00
МИД Китая опроверг недовольство граждан антиковидными мерами Общество, 16:42
МИД заявил о переносе консультаций России и США по ядерному оружию Политика, 16:40
Путин и Токаев выступили за соблюдение Устава ООН и «поддержание мира» Политика, 16:36
Как стать аналитиком данных и сколько можно зарабатывать Pro, 16:33
Рогов заявил о 700 спецназовцах ВСУ на подконтрольной Киеву территории Политика, 16:32
Экономика замкнутого цикла в ретейле: как X5 Group сокращает отходы Зеленая экономика, 16:30
Как построить частный дом в один клик: с чего начать РБК и Дом.РФ, 16:29
Самые большие скидки года
Скидки до 55% на подписку РБК Pro. Доступ ко всем материалам
Оформить подписку
Словарь Уэбстера выбрал словом года «газлайтинг» Общество, 16:29
В Москве открылось рекордное число магазинов российских брендов Недвижимость, 16:25
В ГИБДД назвали топ-5 самых распространенных нарушений 2022 года Авто, 16:21
Пушилин заявил о близости к окружению украинских сил около Артемовска Политика, 16:21
Как мыслит закупщик при выборе подрядчика. Разбираем на примере Pro, 16:19
На Сахалине анонсировали поездку жен и матерей военнослужащих в Донбасс Политика, 16:16
Военная операция на Украине. Главное Политика, 16:15
Новогодний Миллиард
Гарантированный
розыгрыш 1 000 000 000 рублей
Главная лотерея страны*
Миллионы реальных победителей
Билеты на официальном сайте Столото
Подробнее

Реклама, АО "ТК "Центр", АО «ТК «Центр», ОГРН 1127746385095. 18+

*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Война санкций ,  
0 

Путин заявил, что Россия переориентирует экспорт и импорт на новые рынки

Путин: Россия переориентирует экспорт и импорт на новые рынки

Путин заявил, что Россия переориентирует экспорт и импорт на новые рынки
Video

Российский рынок будет переориентирован на новые рынки в связи с кризисом международной торговли. Об этом заявил президент Владимир Путин на XVIII Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Расшифровка его речи опубликована на сайте Кремля.

«В России реализуются масштабные меры по переориентации своих экспортно-импортных операций на новые рынки. Ведется работа по обустройству и повышению эффективности новых магистральных международных коридоров Восток — Запад и Север — Юг», — сказал Путин.

Президент уточнил, что переориентация нужна в связи с кризисом в международной торговле. Он отметил, что особое внимание уделяется «развитию совместной транспортно-логистической инфраструктуры, снятию ограничений, мешающих торговым и инвестиционным обменам».

Евросоюз 15 марта в рамках одного из пакетов санкций ввел запрет на импорт широкой номенклатуры российской железной и стальной продукции, а также предметы роскоши. Также под санкции попали крупнейшие нефтяные компании России. В связи с этим Путин поручил ускорить переориентацию экспорта нефти и газа, предложив рассмотреть Африку, Азию и Латинскую Америку.

Ранее президент говорил, что переориентация экспорта — это «тенденция последних лет». По его мнению, в планировании развития отрасли нужно «исходить из того, что в обозримой перспективе поставки энергоресурсов в западном направлении все-таки будут сокращаться».

Читайте на РБК Pro
Что нужно знать, чтобы расторгнуть госконтракт без последствий «Эти обвинения меня оскорбляли» — как Индра Нуйи делала карьеру в PepsiCo Конец льготной ипотеки: что будет с акциями застройщиков Как побороть стресс и тревожность. 7 проверенных практик

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прилетел в Россию по приглашению Путина вечером 27 ноября, днем ранее Токаев вступил в должность президента Казахстана после выборов.

Теги
Персоны
Касым-Жомарт Токаев Владимир Путин рынок форум сотрудничества

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
Новогодний Миллиард
Гарантированный
розыгрыш 1 000 000 000 рублей
Главная лотерея страны*
Миллионы реальных победителей
Билеты на официальном сайте Столото
Подробнее

Реклама, АО "ТК "Центр", АО «ТК «Центр», ОГРН 1127746385095. 18+

*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Материалы по теме
В Казахстане полиция разогнала незаконную акцию с участием 300 человек
Политика
Лукашенко пообещал обсудить с Путиным проблемы, тормозящие сотрудничество
Политика
Переориентация на внутренний рынок: новые реалии мебельной отрасли России
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter