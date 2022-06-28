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Война санкций ,  
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Дерипаска назвал срок восстановления российской экономики

Российская экономика в условиях санкционного кризиса оказалась достаточно рыночной, чтобы его пережить, сказал Олег Дерипаска

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Россия через восемь-девять лет сможет восстановить экономику, даже не адаптируясь к текущим условиям, а если государство будет поддерживать конкуренцию и долговой рынок, то срок восстановления сократится еще в два раза. Такое мнение в разговоре с журналистами высказал бизнесмен, основатель UC Rusal Олег Дерипаска во время мероприятия в МГУ, передает корреспондент РБК.

«Я был удивлен, что Россия оказалась гораздо более рыночной экономикой, чем даже я ее себе представлял. Ее не смогли сломать ни госкапитализм, ни криминализация бизнеса. И те успехи, которые экономика сейчас показывает, дают возможность сказать, что если государство не будет адаптироваться к этому, то Россия восстановит гораздо более диверсифицированную экономику уже через восемь-девять лет. Если государство в состоянии адаптироваться для сохранения рыночной экономики, поддержания конкурентоспособности, создания долгового рынка, то это произойдет через четыре года», — сказал он.

По мнению Дерипаски, развитие рыночной экономики важно, поскольку сейчас «какую бы ты [ключевую ставку] не назначил, в стране нет рыночных инструментов, которые ее реализуют». При этом бизнесмен вновь раскритиковал политику Центробанка, вспомнив о «брошках Набиуллиной». «Уже два года у нас... как бы ее назвать... «политика броширования», — иронично оценил он ее.

Следите за брошками: сигналы Эльвиры Набиуллиной. Фотогалерея
Фотогалерея 

Санкции, введенные против России, через полтора года могут начать работать в обратную сторону, считает миллиардер. «Мы понимаем, что через полтора года санкции будут не то, что бессмысленны, а начнут работать в обратную сторону. Когда из-за политических решений от них не смогут отказаться, то они будут сильно мешать той стране, которая их вводила, двигаться дальше», — пояснил он.

Одновременно Дерипаска подверг критике растущие оборонные расходы в мире, в том числе в России, и предупредил, что сейчас мир рискует растерять многие достижения последних 30 лет. «Вы думаете, это естественная потеря? Это люди продвигают свои конкретные интересы. И я вижу, какими темпами растут заказы оборонного комплекса по всему миру, и я подозреваю, что и в России это тоже может быть кому-то выгодно... Это адские триллионы — а я так для себя оцениваю, что до $4 трлн ежегодно государства будут тратить следующие несколько лет [на военные нужды]. Если бы даже половину потратили на возобновляемые источники, развитие новой современной ядерной энергетики, решения вопросов эпидемий... Меня смущает, как быстро мы сумели отказаться от всего, чего было достигнуто в 1990-е годы, преодолев страдания холодной войны, потом мы отказались от всего, чего достигли в 2000-е годы. А сейчас спокойно наблюдаем и ждем победы. Победы чего? Победы кого? Это, конечно, колоссальная ошибка», — констатировал он.

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Дерипаска показал поля пшеницы и пообещал, что голода не будет
Общество

В апреле аналитики S&P Global Market Intelligence предположили, что России потребуется десять лет на то, чтобы восстановить экономику до уровня 2021 года на фоне западных санкций. Падение ВВП России в 2022 году составит 11,1%, следует из прогноза. К 2023 году Россия сможет замедлить уменьшение ВВП до 1,9%, рост, по данным S&P Global Market Intelligence, ожидается только в 2024 году — на 1,6%. К 2026 году, по мнению аналитиков, ВВП России увеличится на 1,9%.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предположил, что перестройка российской экономики займет около полутора-двух лет, на протяжении которых будет наблюдаться спад. После этого экономика должна начать восстановление.

Авторы
Теги
Надежда Синцова, Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
Олег Дерипаска ключевая ставка Эльвира Набиуллина экономика России кризис

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Профессиональная аналитика
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КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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