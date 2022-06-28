Дерипаска назвал срок восстановления российской экономики

Российская экономика в условиях санкционного кризиса оказалась достаточно рыночной, чтобы его пережить, сказал Олег Дерипаска

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Россия через восемь-девять лет сможет восстановить экономику, даже не адаптируясь к текущим условиям, а если государство будет поддерживать конкуренцию и долговой рынок, то срок восстановления сократится еще в два раза. Такое мнение в разговоре с журналистами высказал бизнесмен, основатель UC Rusal Олег Дерипаска во время мероприятия в МГУ, передает корреспондент РБК.

«Я был удивлен, что Россия оказалась гораздо более рыночной экономикой, чем даже я ее себе представлял. Ее не смогли сломать ни госкапитализм, ни криминализация бизнеса. И те успехи, которые экономика сейчас показывает, дают возможность сказать, что если государство не будет адаптироваться к этому, то Россия восстановит гораздо более диверсифицированную экономику уже через восемь-девять лет. Если государство в состоянии адаптироваться для сохранения рыночной экономики, поддержания конкурентоспособности, создания долгового рынка, то это произойдет через четыре года», — сказал он.

По мнению Дерипаски, развитие рыночной экономики важно, поскольку сейчас «какую бы ты [ключевую ставку] не назначил, в стране нет рыночных инструментов, которые ее реализуют». При этом бизнесмен вновь раскритиковал политику Центробанка, вспомнив о «брошках Набиуллиной». «Уже два года у нас... как бы ее назвать... «политика броширования», — иронично оценил он ее.

Санкции, введенные против России, через полтора года могут начать работать в обратную сторону, считает миллиардер. «Мы понимаем, что через полтора года санкции будут не то, что бессмысленны, а начнут работать в обратную сторону. Когда из-за политических решений от них не смогут отказаться, то они будут сильно мешать той стране, которая их вводила, двигаться дальше», — пояснил он.

Одновременно Дерипаска подверг критике растущие оборонные расходы в мире, в том числе в России, и предупредил, что сейчас мир рискует растерять многие достижения последних 30 лет. «Вы думаете, это естественная потеря? Это люди продвигают свои конкретные интересы. И я вижу, какими темпами растут заказы оборонного комплекса по всему миру, и я подозреваю, что и в России это тоже может быть кому-то выгодно... Это адские триллионы — а я так для себя оцениваю, что до $4 трлн ежегодно государства будут тратить следующие несколько лет [на военные нужды]. Если бы даже половину потратили на возобновляемые источники, развитие новой современной ядерной энергетики, решения вопросов эпидемий... Меня смущает, как быстро мы сумели отказаться от всего, чего было достигнуто в 1990-е годы, преодолев страдания холодной войны, потом мы отказались от всего, чего достигли в 2000-е годы. А сейчас спокойно наблюдаем и ждем победы. Победы чего? Победы кого? Это, конечно, колоссальная ошибка», — констатировал он.

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