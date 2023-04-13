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Товарооборот России и Китая с начала года вырос почти на 40%

Фото: Wang He / Getty Images
Фото: Wang He / Getty Images

Экспорт из Китая в Россию в марте вырос в 2,4 раза, до $9 млрд по сравнению с мартом прошлого года. Об этом сообщает китайское Главное таможенное управление.

За три месяца — с января по март — китайский экспорт увеличился на 47,1%, до $24,07 млрд. Импорт российских товаров в Китай также вырос на 32,6%, до $29,77 млрд.

За март объем торговли между Россией и Китаем составил $20,06 млрд. В общей сложности товарооборот двух стран с января по март вырос в годовом исчислении на 38,7%, до $53,84 млрд.

В 2022 году товарооборот Китая и России увеличился на 29,3% к предыдущему году, достигнув рекордных $190,3 млрд. Китайский экспорт товаров в Россию вырос на 12,8%, до $76,1 млрд, а импорт из России — на 43,4%, до $114,1 млрд. 

Материал дополняется. 

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