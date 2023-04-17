Лавров отправился в турне по странам Латинской Америки

Глава МИД России Лавров в рамках тура по Латинской Америки посетит Бразилию и Кубу

Министр иностранных дел России Сергей Лавров совершит поездку в ряд стран Латинской Америки и посетит Бразилию, Венесуэлу, Никарагуа и Кубу, сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.

Тур пройдет с 17 по 21 апреля. Во всех перечисленных странах он встретится с их высшим руководством и проведет переговоры с главами МИД.

«Российский министр летит в регион с конкретной повесткой дня, нацеленной на укрепление взаимовыгодного сотрудничества наших стран в политической, торгово-экономической, образовательной, гуманитарной, культурной и иных сферах», — говорится в сообщении.

Вечером 16 апреля в телеграм-канале МИД России опубликовали видео, где видно, что министр зашел в самолет к журналистам, которые отправятся в поездку вместе с ним, и подарил пасхальные кулич и яйца.

В январе у Лаврова был тур по странам Африки. Тогда он посетил ЮАР, Анголу, а также впервые в истории двусторонних отношений — Эсватини (прежнее название — Свазиленд) и Эритрею.