Бизнес оценил идею распространить параллельный импорт на все товары

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Распространение механизма параллельного импорта на все товары приведет к наплыву контрафактной продукции, предупредил в беседе с «Коммерсантом» гендиректор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков.

Сделать параллельный импорт возможным для всех категорий продукции предложил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский. «Мы считаем правильным разрешить параллельный импорт всех товаров, кроме товаров, производство которых локализовано в России, то есть созданы рабочие места, выплачиваются налоги, а товары поступают на внутренний рынок», — уточнил он, подчеркнув, что речь идет только о легально приобретенном оригинальном товаре иностранных производителей с проверенным качеством.

По мнению Федякова, достоверно подтвердить оригинальность продукции «в текущей ситуации крайне затруднительно, во многих случаях просто невозможно». «Одно дело, когда речь идет о подделке одежды, но будет куда хуже, когда это коснется автокомплектующих или какого-то авиационного оборудования», — отметил эксперт. К тому же, по его словам, такая мера ударит по отечественным производителям.

Вице-президент Торгово-промышленной палаты Елена Дыбова считает, что параллельный импорт тормозит «процесс наконец-то начинающегося импортозамещения». «В заявлении главы ФАС есть своя логика. Единственное, возникает вопрос: кто и в какой момент будет определять, есть ли на территории России производство этого ввозимого оборудования или нет?» — поинтересовалась она.

Механизм параллельного импорта в нынешнем виде Дыбова назвала «тяжелой неповоротливой машиной». «Постоянно требуются согласования с тем, что есть в списке, чего нет. Все время всплывают новые позиции, особенно сейчас, когда многие компании начали, в частности, заниматься производством отдельных узлов, деталей крупных механизмов. <...> Оказывается, что необходимых наименований в списке параллельного импорта нет, и надо их согласовывать, писать письма в Минпромторг. Все это растягивается на месяцы», — сказала она. По ее мнению, «идеально было бы», если бы был некий цифровой каталог, обновляющийся в ежедневном режиме, но его пока нет.

15 мая вице-премьер Денис Мантуров заявил, что программу параллельного импорта, скорее всего, продлят на 2024 год. Механизм будет распространяться на товары, в которых «имеется потребность», при этом их список будет сокращаться «для мотивации» российских производителей.