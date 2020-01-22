Алекперов назвал условия возврата цен на нефть к $100 за баррель

По словам главы ЛУКОЙЛа, к возвращению нефтяных цен на уровень $100 за баррель может привести рост потребления в отсутствие открытия новых крупных месторождений

Вагит Алекперов (Фото: F. Carter Smith / Bloomberg)

Глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов считает, что цены на нефть могут вернуться к отметке в $100 за баррель, поскольку на фоне роста потребления сырья нет крупных открытий новых месторождений, передает ТАСС.

«Сегодня мы имеем дело с исчерпаемыми запасами — потребление растет, открытий, к сожалению, больших нет. [Поэтому] это возможно», — сказал он агентству.

Алекперов отметил, впрочем, что говорить об эпохе высоких цен на нефть преждевременно. В декабре 2019 года он заявил, что уровень в $63–64 за баррель устраивает как производителей, так и потребителей. В прогнозе ЛУКОЙЛа об основных тенденциях развития рынка жидких углеводородов до 2035 года компания допустила рост цен до $90. В другом сценарии, предполагающем радикальные решения в борьбе с глобальным потеплением и низкий спрос, цены могут упасть до $50.

Исторического максимума в $147,5 за баррель цена нефти марки Brent достигла 11 июля 2008 года. Однако уже в том же году цена упала ниже $40 и вновь превысила $100 только в январе 2011 года. После этого цены на Brent уверенно удерживались выше $100 более трех лет — впервые ниже этой отметки цена упала 8 сентября 2014 года. После этого нефтяные котировки продолжили снижаться, и уже к концу года стоимость барреля Brent опустилась ниже $60. Лишь немногим выше она и сейчас: 22 января стоимость барреля Brent колеблется между $64 и $65.