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Алекперов назвал условия возврата цен на нефть к $100 за баррель

По словам главы ЛУКОЙЛа, к возвращению нефтяных цен на уровень $100 за баррель может привести рост потребления в отсутствие открытия новых крупных месторождений
BRENT BR-2.20 $63,25 -2,59%
Лукойл LKOH ₽6 690 -0,28% Купить
Вагит Алекперов (Фото: F. Carter Smith / Bloomberg)

Глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов считает, что цены на нефть могут вернуться к отметке в $100 за баррель, поскольку на фоне роста потребления сырья нет крупных открытий новых месторождений, передает ТАСС.

«Сегодня мы имеем дело с исчерпаемыми запасами — потребление растет, открытий, к сожалению, больших нет. [Поэтому] это возможно», — сказал он агентству.

Алекперов отметил, впрочем, что говорить об эпохе высоких цен на нефть преждевременно. В декабре 2019 года он заявил, что уровень в $63–64 за баррель устраивает как производителей, так и потребителей. В прогнозе ЛУКОЙЛа об основных тенденциях развития рынка жидких углеводородов до 2035 года компания допустила рост цен до $90. В другом сценарии, предполагающем радикальные решения в борьбе с глобальным потеплением и низкий спрос, цены могут упасть до $50.

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Исторического максимума в $147,5 за баррель цена нефти марки Brent достигла 11 июля 2008 года. Однако уже в том же году цена упала ниже $40 и вновь превысила $100 только в январе 2011 года. После этого цены на Brent уверенно удерживались выше $100 более трех лет — впервые ниже этой отметки цена упала 8 сентября 2014 года. После этого нефтяные котировки продолжили снижаться, и уже к концу года стоимость барреля Brent опустилась ниже $60. Лишь немногим выше она и сейчас: 22 января стоимость барреля Brent колеблется между $64 и $65.

Алекперов ранее неоднократно высказывался по поводу возможности возвращения нефтяных цен к $100. Например, в сентябре 2016 года он заявил, что такое может произойти после 2020 года.

«Поэтому прогноз не только наш, но и наших коллег, что после 2020 года мы снова можем увидеть цену в $100 за баррель. Надо быть к этому готовыми», — сказал тогда бизнесмен. Вице-президент ЛУКОЙЛа Леонид Федун за год до того сообщил, что готов спорить на то, что нефть подорожает до $100 уже в 2016 году.

В июне 2017 года в интервью РБК Алекперов отметил, что нефть по $100 за баррель ЛУКОЙЛу не нужна, однако не исключил, что на этот уровень цены могут вернуться. Однако уже через год глава ЛУКОЙЛа сказал, что в компании не ждут возвращения таких цен в ближайшие десять лет.

Другие авторитетные специалисты также делали противоречащие друг другу прогнозы о возможности возвращения цен к $100. Например, основатель консалтинговой компании PIRA Energy Group Гэри Росс в 2015 году заявил, что это произойдет уже в ближайшие пять лет.

Внук первого короля Саудовской Аравии и один из наиболее успешных арабских инвесторов принц Аль-Валид ибн Талал Аль Сауд в 2015 году выступил с заявлением, что нефть по $100 мы никогда больше не увидим.

«Цена на нефть в $100 уже вряд ли когда вернется, это уже история», — подтвердил в том же году глава Минфина России Антон Силуанов. В 2017 году экономист Сергей Гуриев, занимавший пост главного экономиста ЕБРР, сказал, что возвращение к $100 малореально даже в условиях крупных геополитических потрясений. Даже после атаки на объекты Saudi Aramco, сократившей в сентябре 2019 года поставки на мировой рынок примерно на 5%, стоимость барреля Brent поднялась лишь до $71,95.

Последствия атаки дронов на нефтяные объекты Saudi Aramco. Фоторепортаж
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В октябре 2019 года о возвращении к $100 за баррель посоветовал забыть министр энергетики России Александр Новак. «Все про $100 давно забыли. Мы живем исходя из того, что в среднесрочной перспективе справедливые цены — $50. Бюджет в 2019-м у нас сверстан исходя из цены $43–45 за баррель», — сказал Новак.

Эксперты ОПЕК допускали, что рост спроса на нефть в условиях дефицита новых месторождений приведет к повышению номинальной стоимости барреля до $80 уже к 2020 году. К 2030 году номинальная стоимость барреля нефти, согласно тому же прогнозу, приблизится к $123, а к 2040-му превысит $160.

Авторы: Константин Нагаев, Евгений Калюков
Теги: Вагит Алекперов, ЛУКОЙЛ
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