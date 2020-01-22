Эксперты предупредили о падении цен на нефть из-за коронавируса в Китае

Распространение новой инфекции может привести к падению цены на нефть на $3 за баррель. Аналитики напоминают об атипичной пневмонии, эпидемия которой привела к отмене множества авиарейсов и спаду общего числа туристов

Фото: Lucas Schifres / Bloomberg

Распространение появившегося в Китае нового коронавируса 2019-nCoV может привести к резкому падению спроса на нефть и, соответственно, снижению цен на нее, предупреждают аналитики Goldman Sachs. По их оценке, баррель Brent может подешеветь примерно на $2,9.

Согласно прогнозу экспертов, ситуация с распространением 2019-nCoV может пойти по тому же сценарию, что и в случае с эпидемией атипичной пневмонии (официальное название — тяжелый острый респираторный синдром, ТОРС) в 2003 году. Тогда вызванная инфекцией паника привела к резкому сокращению числа туристов в Азии, в первую очередь в Китае, и отмене большей части рейсов в некоторых аэропортах.

«Если перевести ущерб, причиненный ТОРС спросу [на нефть], в реалии 2020 года, то потенциальный негативный шок для глобального нефтяного рынка может составить в среднем 260 тыс. баррелей в сутки», — цитирует сообщение Goldman Sachs агентство Reuters. По оценке экспертов, на 170 тыс. баррелей в сутки спрос может упасть из-за одного только сокращения потребления авиационного топлива.

Bloomberg отмечает, что цены на нефть уже снижаются, несмотря на приостановку экспорта из Ливии. 21 января стоимость барреля Brent снизилась на 0,94%, а 22 января его цена вплотную приблизилась к $64.