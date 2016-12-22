Алекперов счел невозможной цену на нефть в $100

Глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов счел маловероятной цену на нефть на уровне $100 за баррель, сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

«Я эту цифру даже не рассматриваю. Мы даже в ближайшие десять лет ее не рассматриваем», — ответил он на вопрос о том, может ли цена вырасти до $100.

Алекперов считает, что участники ОПЕК+ примут решение для стабилизации обстановки на рынке.

По его словам, нельзя допускать, чтобы цена ушла за $100, поскольку это даст толчок для развития альтернативных источников энергии и разработки низкорентабельных месторождений. «Мы должны стабилизировать рынок, сделать его предсказуемым», — заключил глава ЛУКОЙЛа.

Ранее глава «Роснефти» Игорь Сечин предсказал, что в ​ближайшие десять лет растущий спрос приведет к дефициту на мировом рынке. По его мнению, к 2025 году спрос на нефть может превысить предложение на 700–750 млн т в год.

Участники ОПЕК+ в 2016 году договорились о снижении добычи нефти на 1,8 млн баррелей в сутки с уровня октября 2016 года. После этого сделка дважды продлевалась. 22 июня пройдет заседание стран ОПЕК, а 23 июня — встреча 24 стран соглашения ОПЕК+. Там будет обсуждаться возможность увеличения добычи.



​Ранее Россия и Саудовская Аравия предложили странам ОПЕК+ повысить добычу нефти на 1,5 млн баррелей в сутки в третьем квартале 2018 года из-за роста спроса на сырье. Иран, Ирак и Венесуэла выступили против подобного решения.