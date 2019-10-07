Глава Минэнерго посоветовал забыть о нефти по $100

По прогнозу Александра Новака, в долгосрочной перспективе цены останутся вблизи отметки $50 за баррель

Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Несмотря на влияние таких событий, как недавняя атака дронов на объекты компании Saudi Aramco, в долгосрочной перспективе цены на нефть останутся на близком к $50 за баррель уровне. Об этом заявил в интервью Reuters министр энергетики России Александр Новак. О возвращении котировок к уровню 2013–2014 годов, когда за баррель Brent давали по $100 и больше, по словам министра, можно забыть.

«Все про $100 давно забыли. Мы живем исходя из того, что в среднесрочной перспективе справедливые цены — $50. Бюджет в 2019-м у нас сверстан исходя из цены $43–45 за баррель», — сказал Новак.

Ниже отметки $100 цена барреля нефти марки Brent упала впервые более чем за год 8 сентября 2014 года. После этого нефтяные котировки продолжили падать, и уже к концу года стоимость барреля Brent опустилась ниже $60. Примерно на том же уровне она находится и сейчас: в понедельник, 7 октября, стоимость барреля Brent колеблется между $58 и $59. Даже после сентябрьской атаки на объекты Saudi Aramco, сократившей поставки на мировой рынок примерно на 5%, стоимость барреля Brent поднялась лишь до $71.

Ранее о невозможности возвращения цен к $100 за баррель говорили многие высокопоставленные эксперты. «Мы никогда больше не увидим цену $100. Как я уже говорил год назад, цена на нефть более чем в $100 за баррель — искусственна», — сказал уже в январе 2015 года внук первого короля Саудовской Аравии и один из наиболее успешных арабских инвесторов принц Аль-Валид ибн Талал Аль Сауд.