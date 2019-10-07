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Экономика ,  
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Глава Минэнерго посоветовал забыть о нефти по $100
По прогнозу Александра Новака, в долгосрочной перспективе цены останутся вблизи отметки $50 за баррель
BRENT BRENT $58,97 +0,82%
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Несмотря на влияние таких событий, как недавняя атака дронов на объекты компании Saudi Aramco, в долгосрочной перспективе цены на нефть останутся на близком к $50 за баррель уровне. Об этом заявил в интервью Reuters министр энергетики России Александр Новак. О возвращении котировок к уровню 2013–2014 годов, когда за баррель Brent давали по $100 и больше, по словам министра, можно забыть.

«Все про $100 давно забыли. Мы живем исходя из того, что в среднесрочной перспективе справедливые цены — $50. Бюджет в 2019-м у нас сверстан исходя из цены $43–45 за баррель», — сказал Новак.

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Ниже отметки $100 цена барреля нефти марки Brent упала впервые более чем за год 8 сентября 2014 года. После этого нефтяные котировки продолжили падать, и уже к концу года стоимость барреля Brent опустилась ниже $60. Примерно на том же уровне она находится и сейчас: в понедельник, 7 октября, стоимость барреля Brent колеблется между $58 и $59. Даже после сентябрьской атаки на объекты Saudi Aramco, сократившей поставки на мировой рынок примерно на 5%, стоимость барреля Brent поднялась лишь до $71.

Ранее о невозможности возвращения цен к $100 за баррель говорили многие высокопоставленные эксперты. «Мы никогда больше не увидим цену $100. Как я уже говорил год назад, цена на нефть более чем в $100 за баррель — искусственна», — сказал уже в январе 2015 года внук первого короля Саудовской Аравии и один из наиболее успешных арабских инвесторов принц Аль-Валид ибн Талал Аль Сауд.

«Цена на нефть в $100 уже вряд ли когда вернется, это уже история», — подтвердил в том же году глава Минфина России Антон Силуанов. В 2017 году экономист Сергей Гуриев, занимавший тогда пост главного экономиста ЕБРР, сказал, что возвращение к $100 малореально даже в условиях крупных геополитических потрясений.

«В долгосрочной перспективе мы ожидаем, что цены на нефть будут снижаться, так как все больше стран будет переходить на возобновляемые источники энергии и все больше новых инновационных технологий будет в американской энергетической индустрии», — заявил тогда Гуриев.

По словам Новака, сокращение объема поставок нефти на мировой рынок из-за спада производства в Венесуэле или Иране также не сможет существенно повысить цены, так как оно будет компенсировано ростом добычи в США и других странах.

В то же время Новак отметил, что удержать цены на нефть на уровне, стимулирующем инвестиции в освоение новых месторождений, помогли совместные действия России и стран ОПЕК, договорившихся о сокращении объемов нефтедобычи. В перспективе, по словам министра, в России необходимо реформировать налогообложение нефтяной отрасли, так как иначе уже через несколько лет российские компании не смогут поддерживать текущий уровень добычи.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Александр Новак, нефть, цены на нефть
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