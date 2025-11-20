В каких странах у ЛУКОЙЛа есть активы. Карта

После попадания под санкции США ЛУКОЙЛ объявил о продаже своих активов за рубежом. В каких странах компания ведет добычу и транспортировку нефти, а также владеет нефтеперерабатывающими заводами и заправками — на карте РБК

ЛУКОЙЛ намерен продать свои зарубежные активы после введения американских санкций против компании. Управление по контролю за иностранными активами Минфина США отвело месяц на сворачивание операций с ЛУКОЙЛом — срок истечет 13 декабря.

Компания представлена в 27 иностранных государствах, выяснил РБК.

В десяти странах компания реализует проекты в сфере разведки и добычи. В их числе:

Азербайджан — участие в разработке месторождения Шах-Дениз (19,99%).

Ирак — в том числе разработка и добыча месторождения «Западная Курна-2», одного из крупнейших в мире.

Казахстан — участие в проектах Карачаганак (13,5%) и Тенгиз (5%).

Узбекистан — разработка Кандым-Хаузак-Шады и проект Гиссар.

Египет — Мелейя (один из первых зарубежных добывающих проектов ЛУКОЙЛА, 24%), WEEM и WEEM Extension.

Камерун — глубоководный проект на участке Этинде (20%).

Нигерия — глубоководный проект на блоке OML-140 (18%).

Гана — глубоководный проект на блоке Тано (Deepwater Tano/Cape Three Points).

Мексика — Аматитлан, а также Блоки 10, 12, 28.

ОАЭ — 5% в концессии Ghasha в Персидском заливе.

Республика Конго — 25% в проекте Marine XII на шельфе.

В трех странах у ЛУКОЙЛа есть нефтеперерабатывающие заводы. Речь о Румынии (Petrotel Lukoil), Болгарии («ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас») и Нидерландах (45% в НПЗ Zeeland).

Также LUKOIL Lubricants company занимается производством масел, смазок и других технических жидкостей в Австрии, Финляндии, Румынии, Турции, Казахстане. У компании также есть обширная сеть АЗС за рубежом, в том числе в США, Турции и Италии.

Кроме того, ЛУКОЙЛ является одним из крупнейших акционеров (12,5%) Каспийского трубопроводного консорциума.