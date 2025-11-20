 Перейти к основному контенту
Война санкций⁠,
В каких странах у ЛУКОЙЛа есть активы. Карта

Карта с зарубежными активами ЛУКОЙЛа
Сюжет
Война санкций
После попадания под санкции США ЛУКОЙЛ объявил о продаже своих активов за рубежом. В каких странах компания ведет добычу и транспортировку нефти, а также владеет нефтеперерабатывающими заводами и заправками — на карте РБК
ЛУКОЙЛ LKOH ₽5 289 +0,27%

ЛУКОЙЛ намерен продать свои зарубежные активы после введения американских санкций против компании. Управление по контролю за иностранными активами Минфина США отвело месяц на сворачивание операций с ЛУКОЙЛом — срок истечет 13 декабря.

Компания представлена в 27 иностранных государствах, выяснил РБК.

В десяти странах компания реализует проекты в сфере разведки и добычи. В их числе:

  • Азербайджан — участие в разработке месторождения Шах-Дениз (19,99%).
  • Ирак — в том числе разработка и добыча месторождения «Западная Курна-2», одного из крупнейших в мире.
  • Казахстан — участие в проектах Карачаганак (13,5%) и Тенгиз (5%).
  • Узбекистан — разработка Кандым-Хаузак-Шады и проект Гиссар.
  • Египет — Мелейя (один из первых зарубежных добывающих проектов ЛУКОЙЛА, 24%), WEEM и WEEM Extension.
  • Камерун — глубоководный проект на участке Этинде (20%).
  • Нигерия — глубоководный проект на блоке OML-140 (18%).
  • Гана — глубоководный проект на блоке Тано (Deepwater Tano/Cape Three Points).
  • Мексика — Аматитлан, а также Блоки 10, 12, 28.
  • ОАЭ — 5% в концессии Ghasha в Персидском заливе.
  • Республика Конго — 25% в проекте Marine XII на шельфе.

В трех странах у ЛУКОЙЛа есть нефтеперерабатывающие заводы. Речь о Румынии (Petrotel Lukoil), Болгарии («ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас») и Нидерландах (45% в НПЗ Zeeland).

Также LUKOIL Lubricants company занимается производством масел, смазок и других технических жидкостей в Австрии, Финляндии, Румынии, Турции, Казахстане. У компании также есть обширная сеть АЗС за рубежом, в том числе в США, Турции и Италии.

Кроме того, ЛУКОЙЛ является одним из крупнейших акционеров (12,5%) Каспийского трубопроводного консорциума.

WSJ: Китай подготовил планы мирного и военного получения контроля над Тайванем

Politico: перспектива уступки Украиной территорий вызвала шок у союзников США

WSJ узнала о требовании США к Киеву отказаться от членства в НАТО

Трамп подписал закон о публикации «файлов Эпштейна»

Кабмин утвердил критерии субсидий регионам на лечение редких болезней

Глава Пулково рассказал об «оживлении» простаивавшей иностранной техники
Авторы
Теги
София Шошина София Шошина, Татьяна Киселева Татьяна Киселева
ЛУКОЙЛ санкции против России зарубежные активы
