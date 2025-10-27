ЛУКОЙЛ решил продать зарубежные активы из-за санкций

Фото: Владимир Третьяков / Shutterstock

ЛУКОЙЛ намерен продать свои зарубежные активы после введения санкций против компании, сообщила ее пресс-служба. 22 октября об ограничениях в отношении нее объявили США.

«Продажа активов осуществляется в соответствии с лицензией OFAC (Управление по контролю за иностранными активами Минфина США, который ввел санкции. — РБК) на сворачивание деятельности. При необходимости компания планирует подать заявку на продление лицензии для обеспечения бесперебойной работы своих зарубежных активов», — говорится в сообщении.

Рассмотрение заявок уже начато, добавила компания.

OFAC отвело месяц на сворачивание операций с ЛУКОЙЛом — срок истечет 21 ноября. То же самое касается и «Роснефти», тоже попавшей под санкции.

Президент Владимир Путин назвал новые санкции носящими «серьезный» характер для России и влекущими за собой «определенные последствия». Тем не менее, посчитал он, они существенно не скажутся на «экономическом самочувствии» страны.

Материал дополняется.