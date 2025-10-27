 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес⁠,
0

ЛУКОЙЛ решил продать зарубежные активы из-за санкций

ЛУКОЙЛ LKOH ₽5 299 -5,98% Купить
Фото: Владимир Третьяков / Shutterstock
Фото: Владимир Третьяков / Shutterstock

ЛУКОЙЛ намерен продать свои зарубежные активы после введения санкций против компании, сообщила ее пресс-служба. 22 октября об ограничениях в отношении нее объявили США.

«Продажа активов осуществляется в соответствии с лицензией OFAC (Управление по контролю за иностранными активами Минфина США, который ввел санкции. — РБК) на сворачивание деятельности. При необходимости компания планирует подать заявку на продление лицензии для обеспечения бесперебойной работы своих зарубежных активов», — говорится в сообщении.

Рассмотрение заявок уже начато, добавила компания.

OFAC отвело месяц на сворачивание операций с ЛУКОЙЛом — срок истечет 21 ноября. То же самое касается и «Роснефти», тоже попавшей под санкции.

Президент Владимир Путин назвал новые санкции носящими  «серьезный» характер для России и влекущими за собой «определенные последствия». Тем не менее, посчитал он, они существенно не скажутся на «экономическом самочувствии» страны. 

Материал дополняется.

Berliner Zeitung назвала причины массового дезертирства в ВСУ

Самую яркую комету этого года засняли над Россией. Видео

Истребитель и вертолет ВС США упали в Южно-Китайском море

Трамп заявил, что Россия и США не играют друг с другом в игры

В Петербурге задержали похитителей футболиста сборной России и зятя депутата

ЕС остался крупнейшим покупателем российского сжиженного природного газа

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
ЛУКОЙЛ санкции США зарубежные активы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 октября
EUR ЦБ: 94,08 (-0,31) Инвестиции, 24 окт, 18:16 Курс доллара на 25 октября
USD ЦБ: 80,97 (-0,3) Инвестиции, 24 окт, 18:16
«Радиостанция Судного дня» прервала трехдневное молчание Общество, 21:37
«Ахмат» Черчесова после отмены двух голов проиграл худшей команде РПЛ Спорт, 21:36
ЛУКОЙЛ решил продать зарубежные активы из-за санкций Бизнес, 21:25
Минтруд предложил установить квоту на «визовых» работников в 278,9 тыс. Экономика, 21:17
Вечер любви к вину: как прошла дегустация для клиентов СберПервого Вино, 21:16
Москвичей предупредили о притворяющихся учителями мошенниках Общество, 21:15
Двукратный обладатель Кубка России Крыховяк завершил карьеру Спорт, 21:11
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Аэропорт Калуги ограничил полеты Политика, 20:48
Военная операция на Украине. Главное Политика, 20:41
Абстракционизм: как искусство «отщепенцев» изменило понимание красоты РБК и ГАЛС, 20:36
Россия в ООН ответила на претензии США из-за испытаний «Буревестника» Политика, 20:32
В центре Петербурга загорелось здание «Лениздата» Общество, 20:31
Суд отправил в СИЗО двух фигурантов дела о массовой драке мигрантов Общество, 20:27
Ушаков заявил о сохраняющейся готовности провести встречу Путина и Трампа Политика, 20:20