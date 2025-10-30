 Перейти к основному контенту
ЛУКОЙЛ назвал покупателя своих зарубежных активов

Покупателем зарубежных активов ЛУКОЙЛа станет компания Gunvor
Война санкций
Фото: gunvorgroup.com
Фото: gunvorgroup.com

Покупателем зарубежных активов ЛУКОЙЛа станет Gunvor. Об этом сообщила российская компания.

Gunvor купит LUKOIL International GmbH — «дочку» компании, которая владеет зарубежными активами ЛУКОЙЛа.

Компания «приняла предложение, обязуясь не вести переговоры с другими потенциальными покупателями».

О планах продажи иностранных активов ЛУКОЙЛ объявил 27 октября на фоне введения американских санкций. Они начнут действовать с 21 ноября — до этого срока Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) выдало лицензию на сворачивание операций с ЛУКОЙЛом.

«В случае необходимости стороны планируют ходатайствовать о продлении существующей лицензии OFAC и получении любых дополнительных лицензий для обеспечения бесперебойной работы международных активов и их банковского обслуживания в период до завершения сделки», — отметила российская компания.

Gunvor — международная энергетическая компания, активы которой включают нефтеперерабатывающие заводы, трубопроводы, терминалы, суда для перевозки топлива и т. д. Работает в более чем ста странах.

До 2014 года ее совладельцем был российский миллиардер Геннадий Тимченко, который за день до введения в отношении него санкций США продал свою долю в 43,5% акций Gunvor другому крупному акционеру компании Торнобьёрну Торнквисту. Он в результате получил пакет акций более чем в 85% (остальные акции, как пишет Forbes, принадлежат сотрудникам компании). Сейчас Торнквист — председатель совета директоров.

ЛУКОЙЛ решил продать зарубежные активы из-за санкций
Бизнес
Фото:Владимир Третьяков / Shutterstock

Материал дополняется

Силы ПВО сбили 170 украинских беспилотников над регионами России

Трамп поручил Министерству войны начать испытания ядерного оружия

Трамп заявил о принятии «выдающихся» решений на встрече с Си Цзиньпином

Си Цзиньпин заявил о готовности Китая и США «вместе процветать»

Задержан третий подозреваемый в ограблении Лувра

Обвинение запросило пожизненное всем фигурантам теракта на Крымском мосту
Теги
ЛУКОЙЛ Gunvor продажа активов
