Власти протестируют способ сокращения конфликтов с жителями из-за строек

информирование : тексты на официальных сайтах властей, в социальных сетях или печатных СМИ, если в городе низкое проникновение интернета;

: тексты на официальных сайтах властей, в социальных сетях или печатных СМИ, если в городе низкое проникновение интернета; консультирование : интервью с жителями, фокус-группы и опросы, экскурсии и прогулки по территории будущего проекта с жителями и экспертами, публичные слушания и общественные обсуждения очно и онлайн, экспозиция проекта. Стратегические вопросы предлагается выносить на онлайн-голосование, но в основном предполагается проводить онлайн-опросы;

: интервью с жителями, фокус-группы и опросы, экскурсии и прогулки по территории будущего проекта с жителями и экспертами, публичные слушания и общественные обсуждения очно и онлайн, экспозиция проекта. Стратегические вопросы предлагается выносить на онлайн-голосование, но в основном предполагается проводить онлайн-опросы; соучастие : предлагается форма соучаствующего проектирования, то есть вовлечения в процесс проектирования жителей; проведение экспертных сессий;

: предлагается форма соучаствующего проектирования, то есть вовлечения в процесс проектирования жителей; проведение экспертных сессий; партнерство: механизмы софинансирования проектов (например, краудфанинг), применение концессий, надзор жителей за реализацией проекта, в том числе с помощью видеотрансляций со стройплощадки.

В стандарте есть и пятый уровень вовлечения — наделение властью. На этом уровне жителям предлагается передавать право на принятие окончательного решения по ключевым вопросам разработки и реализации проекта. В АСИ пояснили, что жителям не планируется передать такие права при благоустройстве. Но этот уровень будут внедрять при подготовке документации территориального планирования и градостроительного зонирования территории (генеральные планы, проекты планировки территории). Сейчас разрабатывается стандарт для привлечения горожан к работе над этими документами, уточнили в АСИ.

В стандарте отмечается, что влиять на проект должны те, кто непосредственно будет пользоваться территорией. Но при этом «важно грамотно подходить к процессу управления их ожиданиями и объяснять, что участие в проекте не является гарантией исполнения всех их потребностей», говорится в документе.

Зачем нужны новые способы работы с активистами

По словам заместителя министра строительства и ЖКХ Максима Егорова, активное участие жителей, организаций и бизнеса нужно для создания востребованных общественных пространств, минимизации конфликтов и исключения градостроительных ошибок. Егоров добавляет, что это поможет горожанам перейти из статуса стороннего наблюдателя в статус ответственного хозяина города.

«У муниципальных образований появится своего рода шпаргалка с пошаговым алгоритмом действий и, насколько это возможно, прогнозируемыми результатами», — рассказывает о стандарте Журавлева.

Разработка стандарта началась в ноябре 2019 года, рассказали РБК в АСИ. В прошлом году в России было несколько громких градостроительных конфликтов — например, протесты против строительства храма в сквере у Театра драмы в Екатеринбурге и против бетонирования набережной в Вологде. Журавлева называет этот конфликт среди прочих, которые были вызваны недостаточным вовлечением жителей, игнорированием их желаний или уклонением от диалога.

Для Минстроя увеличение вовлеченности жителей нужно не только для сокращения протестов, но и для выполнения нормативов нацпроекта «Жилье и городская среда». Его цель — к 2024 году 30% россиян должны участвовать в вопросах создания комфортной городской среды. В 2018 году, который брался за базовое значение при составлении проекта, этот показатель составлял 5%. Из федерального бюджета на формирование комфортной городской среды планируется выделить 269 млрд руб. до 2024 года. Но расходы по вовлечению жителей федеральный бюджет компенсировать не планирует. Эти мероприятия — ответственность муниципалитетов, дополнительного финансирования из федерального бюджета на эти цели не требуется, пояснили РБК в Минстрое.

Городские протесты По подсчетам АСИ, с января 2017 года по март 2020-го в 83 региональных столицах, за исключением Москвы и Петербурга, произошло около 800 конфликтов на фоне градостроительных изменений, в которых было задействовано свыше 1 млн человек. Более 30% конфликтов было вызвано проектами точечной застройки, 15% произошло из-за угрозы утраты зеленых насаждений в городе, рассказывает Журавлева. Еще 12% протестующих горожан отстаивали исторические и культурные объекты, 11% требовали запретить строительство ЛЭП, вышек связи сотовых операторов, полигонов ТБО и мусоросжигательных заводов. 6% возмущенных жителей пытались спасти имущество: выступали против принуждения к переселению, сноса торговых ларьков, рынков, гаражей и так далее.

Где будут применяться новые правила работы с жителями

Применять стандарт рекомендуется при работе с общественными пространствами общегородского значения (городские набережные, центральные парки, центральные площади и т.п.) и для проектов общественных пространств в жилых зонах (локальные скверы, дворы и т.п.). Использовать новые правила для развития частных проектов предполагается только при согласии на это собственников территорий.

Планируется, что до конца августа стандарт будет протестирован в пилотных регионах, список которых пока формируется. Региональные и муниципальные власти могут сами подать заявку на тестирование стандарта на своей территории. По данным АСИ, среди городов, которые предварительно высказали готовность пилотировать документ, — Волоколамск и Псков. Кроме того, рассматривается возможность тестирования стандарта в Красноярске, Ростове-на-Дону и других городах.

После тестирования документ вернется на доработку в Минстрой, а до конца 2020 года министерство утвердит его в качестве методических рекомендаций для использования всеми муниципальными образованиями. В Минстрое уточняют, что пока преждевременно говорить, сможет ли в будущем документ носить обязательный характер.

Рекомендательный характер не будет мешать применению стандарта, считает профессор НИУ ВШЭ, вице-президент Союза архитекторов России Дмитрий Наринский. «В российском менталитете существует ошибочная традиция многие вещи делать обязательными. Почему-то мы все время стараемся занести карающий меч, но от этой идеологии нужно уходить. Нужно, чтобы муниципалитеты видели плюсы вовлечения людей. В конечном счете это вопрос доверия к власти, диалог с населением повышает ее легитимность. И вовлечение — это не просто в разговоры, а вовлечение в механизм принятия решений по развитию своей территории», — говорит Наринский.

По словам собеседника РБК, кто-то «может просто имитировать бурную деятельность», но задача стандарта — не наказывать за его неисполнение, а в том, чтобы дать рекомендации, стать учебным пособием для тех регионов, которые меняют подходы в работе в горожанами.