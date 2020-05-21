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Власти протестируют способ сокращения конфликтов с жителями из-за строек

Минстрой летом начнет тестировать новые способы привлечения горожан к решению градостроительных вопросов. Схема работы с активистами должна помочь избежать протестов, подобных конфликту из-за строительства храма в Екатеринбурге
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Минстрой разработали стандарт вовлечения граждан в решение вопросов развития городской среды. РБК ознакомился с текстом документа (его подлинность подтвердили в агентстве). В министерстве РБК подтвердили разработку таких стандартов.

Стандарт — это набор рекомендаций о том, как горожане смогут участвовать в принятии решений по вопросам городской среды. Разработанные правила пока касаются только общественных пространств, но описывают механизмы работы для всех этапов проекта (от инициирования до его эксплуатации) и для всех заинтересованных — местных администраций, жителей, предпринимателей, проектных организаций, архитекторов, урбанистов, общественных объединений.

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Сейчас легитимно повлиять на решения, которые касаются городской среды, можно только участвуя в общественных слушаниях. Но есть примеры, когда общественные обсуждения проводятся с лояльными администрации группами жителей или проводятся очные закрытые встречи, имитирующие общественные обсуждения, в ходе которых принимаются решения без должного рассмотрения, пояснила РБК руководитель центра городских компетенций АСИ Татьяна Журавлева.

В стандарте перечислено два десятка способов взаимодействия, которые выделены в четыре уровня вовлечения, на каждом из которых предлагаются разные форматы работы с людьми. Среди них:

  • информирование: тексты на официальных сайтах властей, в социальных сетях или печатных СМИ, если в городе низкое проникновение интернета;
  • консультирование: интервью с жителями, фокус-группы и опросы, экскурсии и прогулки по территории будущего проекта с жителями и экспертами, публичные слушания и общественные обсуждения очно и онлайн, экспозиция проекта. Стратегические вопросы предлагается выносить на онлайн-голосование, но в основном предполагается проводить онлайн-опросы;
  • соучастие: предлагается форма соучаствующего проектирования, то есть вовлечения в процесс проектирования жителей; проведение экспертных сессий;
  • партнерство: механизмы софинансирования проектов (например, краудфанинг), применение концессий, надзор жителей за реализацией проекта, в том числе с помощью видеотрансляций со стройплощадки.

В стандарте есть и пятый уровень вовлечения — наделение властью. На этом уровне жителям предлагается передавать право на принятие окончательного решения по ключевым вопросам разработки и реализации проекта. В АСИ пояснили, что жителям не планируется передать такие права при благоустройстве. Но этот уровень будут внедрять при подготовке документации территориального планирования и градостроительного зонирования территории (генеральные планы, проекты планировки территории). Сейчас разрабатывается стандарт для привлечения горожан к работе над этими документами, уточнили в АСИ.

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В стандарте отмечается, что влиять на проект должны те, кто непосредственно будет пользоваться территорией. Но при этом «важно грамотно подходить к процессу управления их ожиданиями и объяснять, что участие в проекте не является гарантией исполнения всех их потребностей», говорится в документе.

Зачем нужны новые способы работы с активистами

По словам заместителя министра строительства и ЖКХ Максима Егорова, активное участие жителей, организаций и бизнеса нужно для создания востребованных общественных пространств, минимизации конфликтов и исключения градостроительных ошибок. Егоров добавляет, что это поможет горожанам перейти из статуса стороннего наблюдателя в статус ответственного хозяина города.

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«У муниципальных образований появится своего рода шпаргалка с пошаговым алгоритмом действий и, насколько это возможно, прогнозируемыми результатами», — рассказывает о стандарте Журавлева.

Разработка стандарта началась в ноябре 2019 года, рассказали РБК в АСИ. В прошлом году в России было несколько громких градостроительных конфликтов — например, протесты против строительства храма в сквере у Театра драмы в Екатеринбурге и против бетонирования набережной в Вологде. Журавлева называет этот конфликт среди прочих, которые были вызваны недостаточным вовлечением жителей, игнорированием их желаний или уклонением от диалога.

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Фото: Марина Молдавская / ТАСС

Для Минстроя увеличение вовлеченности жителей нужно не только для сокращения протестов, но и для выполнения нормативов нацпроекта «Жилье и городская среда». Его цель — к 2024 году 30% россиян должны участвовать в вопросах создания комфортной городской среды. В 2018 году, который брался за базовое значение при составлении проекта, этот показатель составлял 5%. Из федерального бюджета на формирование комфортной городской среды планируется выделить 269 млрд руб. до 2024 года. Но расходы по вовлечению жителей федеральный бюджет компенсировать не планирует. Эти мероприятия — ответственность муниципалитетов, дополнительного финансирования из федерального бюджета на эти цели не требуется, пояснили РБК в Минстрое.

Городские протесты

По подсчетам АСИ, с января 2017 года по март 2020-го в 83 региональных столицах, за исключением Москвы и Петербурга, произошло около 800 конфликтов на фоне градостроительных изменений, в которых было задействовано свыше 1 млн человек.

Более 30% конфликтов было вызвано проектами точечной застройки, 15% произошло из-за угрозы утраты зеленых насаждений в городе, рассказывает Журавлева. Еще 12% протестующих горожан отстаивали исторические и культурные объекты, 11% требовали запретить строительство ЛЭП, вышек связи сотовых операторов, полигонов ТБО и мусоросжигательных заводов. 6% возмущенных жителей пытались спасти имущество: выступали против принуждения к переселению, сноса торговых ларьков, рынков, гаражей и так далее.

Где будут применяться новые правила работы с жителями

Применять стандарт рекомендуется при работе с общественными пространствами общегородского значения (городские набережные, центральные парки, центральные площади и т.п.) и для проектов общественных пространств в жилых зонах (локальные скверы, дворы и т.п.). Использовать новые правила для развития частных проектов предполагается только при согласии на это собственников территорий.

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Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Планируется, что до конца августа стандарт будет протестирован в пилотных регионах, список которых пока формируется. Региональные и муниципальные власти могут сами подать заявку на тестирование стандарта на своей территории. По данным АСИ, среди городов, которые предварительно высказали готовность пилотировать документ, — Волоколамск и Псков. Кроме того, рассматривается возможность тестирования стандарта в Красноярске, Ростове-на-Дону и других городах.

После тестирования документ вернется на доработку в Минстрой, а до конца 2020 года министерство утвердит его в качестве методических рекомендаций для использования всеми муниципальными образованиями. В Минстрое уточняют, что пока преждевременно говорить, сможет ли в будущем документ носить обязательный характер.

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Рекомендательный характер не будет мешать применению стандарта, считает профессор НИУ ВШЭ, вице-президент Союза архитекторов России Дмитрий Наринский. «В российском менталитете существует ошибочная традиция многие вещи делать обязательными. Почему-то мы все время стараемся занести карающий меч, но от этой идеологии нужно уходить. Нужно, чтобы муниципалитеты видели плюсы вовлечения людей. В конечном счете это вопрос доверия к власти, диалог с населением повышает ее легитимность. И вовлечение — это не просто в разговоры, а вовлечение в механизм принятия решений по развитию своей территории», — говорит Наринский.

По словам собеседника РБК, кто-то «может просто имитировать бурную деятельность», но задача стандарта — не наказывать за его неисполнение, а в том, чтобы дать рекомендации, стать учебным пособием для тех регионов, которые меняют подходы в работе в горожанами.

Автор: Надежда Федорова
Теги: Минстрой, АСИ, градостроительство, конфликты
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