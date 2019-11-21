Власти Крыма назвали нацпроект «Жилье» невыполнимым на полуострове

В минстрое Крыма считают невозможным для полуострова выполнение показателей, заложенных в нацпроекте по развитию жилья. Одна из проблем — проектное финансирование на полуострове могут предоставлять всего два банка

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В министерстве строительства и архитектуры Республики Крым пояснили РБК, почему отказались подписывать соглашение о реализации своей части нацпроекта «Жилье и городская среда» с федеральным Минстроем. О том, что власти полуострова не подписали соглашение, стало известно на заседании проектного комитета по реализации нацпроекта в начале ноября.

Заместитель министра строительства и архитектуры Республики Крым Максим Скорин в ответ на запрос РБК пояснил, что не подписал соглашение «в связи с существующими разногласиями» по показателям ввода жилья, указанного в нацпроекте, которые предусматривают «завышенные объемы ввода в эксплуатацию жилья на территории республики».

Власти Крыма запланировали построить с 2019 до 2024 года более 3,5 млн кв. м жилья, из которых около 2 млн кв. м будет приходиться на многоквартирные жилые дома. К 2024 году показатель ввода должен составить 650 тыс. кв. м жилья в год. Федеральный Минстрой рассчитывает, что в Крыму построят почти в два раза больше жилья: в нацпроекте заложено, что за шесть лет на полуострове возведут почти 6,5 млн кв. м жилой недвижимости, в том числе в 2024 году — 1,3 млн кв. м.

«Достижение указанного показателя федерального проекта на территории Республики Крым невыполнимо в связи с рядом причин», — отмечает Скорин. Основной причиной он называет предусмотренный законодательством переход с 1 июля 2019 года на проектное финансирование объектов долевого строительства. Скорин обращает внимание на отсутствие конкуренции в банковской сфере: на территории Крыма аккредитованы для предоставления проектного финансирования всего два банка — РНКБ и АБ «Россия».

По мнению минстроя Крыма, указанные факторы требуют адаптации застройщиков к новым условиям и могут привести к сокращению количества застройщиков и удорожанию 1 кв. м жилья в регионе.