Forbes перечислил самые недооцененные города России

Екатеринбург, Мурманск, Элисту, Псков и Хабаровск являются самыми недооцененными городами России. Об этом говорится в статье журналиста Джаред Ранахан американской версии журнала Forbes.

Автор статьи утверждает, что перечисленные города незаслуженно оказались в тени Москвы и Санкт-Петербурга. По мнению журналиста, во всех пяти городах есть много интересных мест и достопримечательностей.

В публикации говорится, что Екатеринбург является крупным культурным центром, «третьей столицей», «окном в Азию». В этом городе туристам следует посетить Храм Всех Святых.

Мурманск интересен тем, что в этом городе можно увидеть различные природные явления, в том числе северное сияние, считает журналист.

Автор материала также напомнил, что Элиста (столица Калмыкии) — единственный населенный пункт в Европе с преобладанием буддизма. Город изобилует богато украшенными буддийскими храмами и славится своей любовью к шахматам.

Псков в статье указан как одно из древнейших поселений в России, поэтому его будет интересно посетить любителям древнерусской истории. Хабаровск будет интересен тем, что он находится недалеко от границы с Китаем.

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