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Пандемия коронавируса ,  
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Путин поручил проработать включение строительства в пострадавшие отрасли

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос о включении строительного сектора в список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей. Поручение вошло в перечень по итогам совещания по вопросам развития строительной отрасли, опубликованный на сайте Кремля.

Включение строительства в этот список позволит правительству направить поддержку в те регионы России, где из-за коронавируса временно приостановили строительные работы. Правительство должно рассмотреть вопрос до 20 мая.

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Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

30 марта глава правительства Михаил Мишустин перечислил отрасли, которые наиболее пострадали от коронавируса и получат приоритетную федеральную помощь. В их число вошли сферы транспорта, спорта, культуры, туризма, общепита, бытовых услуг и образования. Позже правительство несколько раз дополняло список. Так, 11 апреля в него внесли кинотеатры и стоматологические клиники, а 18 апреля добавили музеи и зоопарки. Кроме того, в перечне появился раздел «Розничная торговля непродовольственными товарами», в который попали в том числе торговля автомобилями и деталями к ним.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: коронавирус, Владимир Путин, строительство
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