Отказ от строительства храма на спорном месте вызван не только желанием властей не раздражать людей, но и тем, что политическая элита уже не так однозначно поддерживает РПЦ

Последствия конфликта вокруг строительства храма в Екатеринбурге будут актуальными и для участников протестных акций, и для церкви, и для власти. Согласия ожидать не приходится — слишком велики противоречия, основы которых закладывались в течение десятилетий.

Протест: новый импульс

На асфальте в московском сквере рядом с метро «Перово» можно прочитать надписи против строительства в нем храма. Наибольшую активность проявляют жильцы дома, рядом с которым его планируется возвести — они опасаются колокольного звона по утрам. Рядом с обычными текстами против храма и в защиту парка неожиданно появился старый лозунг эсеров (не современных мироновских, а настоящих) «В борьбе обретешь ты право свое». Апеллируя к истории, образованные жители демонстрируют, что они не просят, а требуют не допустить строительства.

Ход екатеринбургского конфликта может придать оптимизма противникам строительства храмов по всей стране и побудить их к большей активности. Тем более что одновременно пришла новость из Красноярска о том, что мэр города Сергей Еремин запретил строительство кафедрального собора в сквере. Правда, затем выяснилось, что собор как раз будут строить, а запрет касается другого храма, против возведения которого выступили большинство участников общественных слушаний (в Екатеринбурге такие слушания завершились в пользу строительства). Но все равно отклонение красноярской заявки на фоне екатеринбургского конфликта стало куда более значимым информационным событием, чем в другое, более спокойное, время.

Борьба вокруг храмов является частью более сложного процесса. Конечно, основную роль в подобных конфликтах играют местные интересы, стремление защитить от вмешательства привычную среду обитания. Но не только — после «дела Pussy Riot» в России появился антиклерикальный тренд. Ранее антиклерикализм был маргинальным из-за трагедии русской церкви в ХХ веке — и даже убежденные антиклерикалы критиковали РПЦ с оглядкой. Сейчас иммунитет исчез — для модернистски настроенных россиян церковь выглядит не гонимой, а гонителем. Поэтому когда недовольные будущим колокольных звоном и ликвидацией местной собачьей площадки жители, большинство из которых не модернисты, а куда более привычные для России патерналисты, выходят митинговать против конкретного храма, то у них появляются лидеры и коммуникаторы, для которых оппонентом являются уже не конкретный священник или епископ, но церковь как институт.